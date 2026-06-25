Venezuela lovită într-un minut de cele mai mari cutremure în 100 de ani. Bilanţul morţilor ar putea fi de mii

În Venezuela s-au produs două cutremure cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5, 25 iunie 2026 Profimedia

Filmul dublului seism

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Primul seism, cu magnitudinea 7,2, s-a produs la ora 18:04, la o adâncime de 21,9 kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas. La 18:05, adică 39 de secunde mai târziu şi la 45 de kilometri distanţă de primul, s-a produs al doilea seism, cu magnitudinea 7,5, la o adâncime de 10 kilometri. Ulterior, au fost înregistrate alte 30 de replici. Epicentrele s-au aflat la 16 kilometri de oraşul Moron şi la 24 de kilometri de San Felipe. Seismele au fost resimţite în capitala Caracas, dar şi în Columbia.

Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată în țară a avut loc în 1900, când un seim cu magnitudinea de 7,7 a lovit coasta de nord a Venezuelei, aproape de capitala Caracas. Epicentrul cutremurului de atunci a fost la doar câteva sute de kilometri de epicentrul celui de miercuri. Al doilea cutremur de miercuri a fost următorul cel mai mare, cu o magnitudine de 7,5, în timp ce primul cu o magnitudine de 7,2, este clasat ca fiind al patrulea cel mai mare.

În timpul cutremurelor s-au prăbuşit numeroase clădiri de locuinţe, iar Serviciul Geologic al Statelor Unite, USGS, a emis o alertă roşie privind numărul posibil al victimelor. Instituţia a descris dublul seism drept o "catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă, fiind probabil ca bilanţul să fie sever şi daunele să fie semnificative".