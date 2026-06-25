Venezuela lovită într-un minut de cele mai mari cutremure în 100 de ani. Bilanţul morţilor ar putea fi de mii
Venezuela a fost lovită, într-un singur minut, cele mai mari cutremure din ultimii 100 de ani. Bilanţul deceselor a urcat la 164, însă numărul este aşteptat să crească, deoarece multe persoane sunt date dispărute.
Cel puţin 164 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte aproape 1.000 au fost rănite după ce două seisme, cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5, au zguduit ţara miercuri, la ora şase seara, într-un interval de 39 de secunde. Sunt cele mai puternice cutremure produse în Venezuela în ultimul secol, relatează CNN. Venezuela este situată într-o zonă seismică activă, la punctul de întâlnire dintre placa tectonică a Caraibelor şi cea sud-americană.
Filmul dublului seism
Primul seism, cu magnitudinea 7,2, s-a produs la ora 18:04, la o adâncime de 21,9 kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas. La 18:05, adică 39 de secunde mai târziu şi la 45 de kilometri distanţă de primul, s-a produs al doilea seism, cu magnitudinea 7,5, la o adâncime de 10 kilometri. Ulterior, au fost înregistrate alte 30 de replici. Epicentrele s-au aflat la 16 kilometri de oraşul Moron şi la 24 de kilometri de San Felipe. Seismele au fost resimţite în capitala Caracas, dar şi în Columbia.
Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată în țară a avut loc în 1900, când un seim cu magnitudinea de 7,7 a lovit coasta de nord a Venezuelei, aproape de capitala Caracas. Epicentrul cutremurului de atunci a fost la doar câteva sute de kilometri de epicentrul celui de miercuri. Al doilea cutremur de miercuri a fost următorul cel mai mare, cu o magnitudine de 7,5, în timp ce primul cu o magnitudine de 7,2, este clasat ca fiind al patrulea cel mai mare.
În timpul cutremurelor s-au prăbuşit numeroase clădiri de locuinţe, iar Serviciul Geologic al Statelor Unite, USGS, a emis o alertă roşie privind numărul posibil al victimelor. Instituţia a descris dublul seism drept o "catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă, fiind probabil ca bilanţul să fie sever şi daunele să fie semnificative".
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Probabilitate de 44% ca numărul victimelor să fie între 10.000 şi 100.000
Folosind modele predictive pentru a estima bilanţul victimelor, USGS a calculat că există o probabilitate de 44% ca numărul victimelor să fie cuprins între 10.000 şi 100.000. Numeroase ţări, printre care şi Statele Unite, au anunţat că trimit echipe de salvare.
Potrivit estimărilor preliminare, pagubele economice ar putea ajunge undeva între 2% şi 20% din PIB. Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a spus că va fi creat un fond iniţial de 200 de milioane de dolari, utilizând resurse de la Fondul Monetar Internaţional, pentru reconstrucţia infrastructurii, a spitalelor şi a locuinţelor afectate.
Autorităţile au închis aeroportul din Caracas după prăbuşirea parţială a acoperişului. Pasagerii şi personalul au fost evacuaţi de urgenţă din zonele avariate. Metroul şi liniile de cale ferată au fost, de asemenea, suspendate.
Din cauza avariilor la clădiri, autorităţile au întrerupt temporar alimentarea cu gaze a locuinţelor. Potrivit serviciului internaţional de monitorizare NetBlocks, în ţară sunt probleme şi de acces la internet.
Fiul fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, deputatul Nicolas Maduro Guerra, a pus amploarea distrugerilor prin numărul mare de clădiri construite la mijlocul secolului al XX-lea.
Lumea se oferă să trimită ajutor
SUA, țările sud-americane, Italia și Spania, dar şi Rusia se oferă să trimită ajutor. Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe şi a anunţat că va trimite ajutor dacă Venezuela îl solicită.
Şi preşedintele Donald Trump a anunţat că Statele Unite sunt pregătite să ofere ajutor şi a cerut tuturor instituţiilor să fie gata pentru o intervenţie rapidă. Americanii au transmis deja că vor trimite echipe de căutare şi salvare, asistenţă medicală şi ajutor umanitar.
Ministerul Apărării din Spania se pregăteşte să trimită un avion cu 54 de salvatori din cadrul unităţii militare de intervenţie în situaţii de urgenţă, relatează El Pais.
Autorităţile olandeze vor trimite ajutor pentru reconstrucţie după cutremur, a declarat ministrul de Externe. Şi Germania s-a oferit să ajute la gestionarea consecinţelor, a anunţat cancelarul Friedrich Merz.
Oamenii dorm pe străzi
Din cauze temerilor că urmează replici, venezuelenii au dormit pe saltele întinse pe asfalt sau în maşini. La Guaira, un stat de coastă din nordul ţării şi vecin cu Caracas, este cel mai afectat.
Între timp, personalul de salvare continuă să caute supravieţuitori în clădirile prăbuşite din vestul Caracasului, cum ar fi El Paraiso, San Bernardino şi Mariperez, şi în zone estice, precum Los Palos Grandes, unde s-au observat daune structurale extinse.
În zonele afectate au început să sosească utilajele grele după câteva ore în care eforturile de salvare s-au făcut cu lopeţi, roabe şi mâinile goale. Unii salvatori nu aveau nici lanterne, aşa că au folosit telefoanele mobile pentru a face lumină, după căderea nopţii.