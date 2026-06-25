De teama unor replici după cele două cutremure puternice, de 7,2 și 7,5 grade, care au lovit joi Venezuela, oamenii au dormit pe saltele și rogojini întinse pe asfalt sau s-au adăpostit în maşinile parcate pe străzi, în primele ore ale dimineţii, informează EFE, potrivit Agerpres.

Oamenii dorm pe străzi în Venezuela, de teama replicilor. Cutremurele au ucis cel puțin 164 de persoane - Profimedia

Conform celui mai recent bilanț oficial anunțat de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, cel puțin 164 de oameni au murit și 971 au fost răniți în cele două cutremure.

Rodriguez a indicat că La Guaira, un stat de coastă din nordul țării și vecin cu Caracas, este statul cel mai afectat de cutremurele înregistrate miercuri, avertizând că există "zeci" de clădiri prăbușite. Incertitudinea privind evaluarea pagubelor menține populația în alertă și, de fapt, mulți dintre cei care au decis să se întoarcă la casele lor, în ciuda pagubelor aduse fațadelor, s-au întors pe străzi după câteva replici minore.

Între timp, personalul de salvare continuă să caute supraviețuitori în clădirile prăbușite în zone din vestul Caracasului, cum ar fi El Paraiso, San Bernardino și Mariperez, și în zone estice, precum Los Palos Grandes, unde s-au observat daune structurale extinse. Utilajele grele au început să sosească în zonele afectate după câteva ore de eforturi de salvare în care au fost folosite lopeți, roabe și chiar forță umană.

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"Toată familia lui a murit acolo"

"Am făcut totul prin forțe proprii", a declarat Maikel Rincon pentru EFE după ce a salvat un tânăr de 17 ani în Mariperez. "Un vecin a trecut în fugă spunând că blocul se prăbușise, iar când am ajuns noi, era deja dărâmat. Noi, vecinii, am intrat și, când am început să auzim țipete, am văzut oameni prinși dedesubt. Am început să îndepărtăm molozul și atunci l-am scos pe Fabian, un tânăr de aproximativ 17 ani, și (...) din păcate, toată familia lui a murit acolo, îngropată sub moloz", a spus el. Rincon a declarat totodată că un rănit a fost transportat la spital cu o ambulanță.

Centrul Național de Avertizare de Tsunami din SUA a explicat că ambele seisme au format un "dublet seismic", un fenomen în care două cutremure mari au loc la câteva secunde distanță unul de celălalt în aceeași zonă.

Sistemul de Avertizare de Tsunami a anulat alerta pentru Puerto Rico și Insulele Virgine Americane la câteva ore după ce a fost emisă.