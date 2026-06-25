Moscova se răzbună pe România după scandalul dronei din Galaţi. Consulatul României din Sankt Petersburg a fost închis, iar ambasadorul va fi expulzat. Şi Iranul, aliat al Rusiei, ameninţă că ne va trage la răspundere pentru că am permis avioanelor americane de luptă să staţioneze la noi.

Înconjurat de jurnaliştii ruşi, ambasadorul român Cristian Istrate a intrat în sediul Ministerului de Externe al Moscovei. Rusia închide consulatul ţării noastre din Sankt Petersburg, iar şeful consulatului a fost declarat persona non grata şi trebuie să părăsească ţara.

"Reacția părții ruse era previzibilă", a transmis Ministerul român al Afacerilor Externe. Noile tensiuni diplomatice vin după ce o dronă rusească s-a prăbuşit şi a explodat pe acoperişul unui bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite, iar România a decis închiderea consulatului rus din Constanţa şi expulzarea diplomatului. De la Moscova, Vladimir Putin a susţinut că aparatul nu era rusesc, deşi analiza specialiştilor români a confirmat acest lucru.

"Nimeni nu poate spune de unde provine o anumită aeronavă până nu este examinată. La urma urmei, știm că dronele ucrainene au zburat în Finlanda, Polonia și în alte părți ale statelor baltice", spunea preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

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În urma incidentului, România a cerut sprijinul aliaţilor. Iar astăzi a anunţat achiziţia unor sisteme de apărare antiaeriană din Israel, în valoare de 3 miliarde de lei.

Iranul lansează un atac la adresa României

Peste noapte, şi Iranul, o ţară aliată Rusiei, a lansat un atac la adresa ţării noastre.

"Italia și România sunt menționate în mod explicit de Secretarul General al NATO ca fiind participante la agresiunea împotriva Iranului. Organizația și statele sale membre individuale care au participat la un astfel de proces decizional trebuie să fie trase la răspundere şi să suporte toate consecințele", a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, fără a da detalii despre represalii.

Omologii de la Bucureşti au răspuns imediat ameninţărilor.

"Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o ţară aliată cu responsabilităţi şi angajamente pe care le respectă pe deplin", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, ne ia şi el apărarea.

"Întotdeauna am subliniat că Iranul reprezintă o amenințare și mai gravă pentru Europa decât pentru Statele Unite. Iranul deține deja rachete care pot ajunge în anumite părți ale Europei, ceea ce este o parte a frustrării președintelui. Tuturor le place să spună: 'Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară'. [...] Dar singurul dispus să facă ceva în legătură cu asta a fost preşedintele (Trump – n.r.)", spune secretarul american de Stat, Marco Rubio.

Ce a declanşat reacţia furioasă a Iranului

Reacţia furioasă a Iranului a venit după ce, aflat la Casa Albă, şeful NATO i-a reamintit lui Donald Trump că au fost aliaţi care l-au ajutat în operaţiunea militară din Orientul Mijlociu şi a dat exemplu România şi Italia.

"Dar când vă uitați la cifre: 4-5 mii de avioane americane care au decolat de pe baze din Europa în cele șase săptămâni în care a durat acest război până la încetarea focului la mijlocul lunii aprilie. Aeroportul din București, din România, a trebuit să se închidă. A trebuit să se închidă pentru traficul comercial, deoarece trebuie să se asigure că pot decola avioanele cisternă (ale Statelor Unite - n.r.). 02.20 Deci, știu că au existat cazuri izolate de care sunteți cu adevărat dezamăgit, dar, în general, aliații dumneavoastră europeni au fost acolo", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Nu este prima dată când Iranul ne ameninţă. În luna martie, acelaşi purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe avertiza cu consecinţe politice şi diplomatice, după ce Pentagonul a trimis militari şi avioane de realimentare în ţara noastră.