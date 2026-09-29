Nicholas DauSchmidt, avocat american și fost căpitan al armatei SUA, spune că a cheltuit peste 37.000 de euro pentru a-și recupera fiul, după ce fosta sa soție l-a dus în România fără acordul lui. În vara lui 2024, bărbatul a organizat personal o operațiune pe care a numit-o "Gardaland", după parcul de distracții preferat al copilului.

Operațiunea de 37.000 de euro prin care un avocat american și-a adus fiul înapoi din România - Sursa: www.ilmessaggero.it

DauSchmidt susține că, după ce a apelat la autorități, a ajuns la concluzia că procedurile oficiale nu îi vor permite să-și recupereze rapid copilul. A decis astfel să organizeze singur deplasarea în România, apelând la detectivi și la alte persoane care să-l ajute să-și găsească fiul, relatează Il Messaggero.

A apelat la detectivi și a pus la cale propria operațiune pentru a-şi recupera copilul

După revenirea copilului în Italia, povestea nu s-a încheiat. La mai bine de doi ani de la momentul în care copilul a fost dus în România, cazul judiciar împotriva mamei este încă în desfășurare. Între timp, DauSchmidt spune că experiența prin care a trecut l-a determinat să înceapă să-i ajute și pe alți părinți care se confruntă cu situații similare.

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Potrivit lui DauSchmidt, copilul se afla la București după ce fusese dus acolo de mama sa. Bărbatul spune că a sesizat imediat autoritățile, însă a considerat că procedurile oficiale nu îi ofereau o soluție suficient de rapidă.

În august 2024, și-a organizat propria operațiune pentru a-și aduce fiul acasă. Cheltuielile documentate au ajuns la 37.204,31 euro, sumă în care au fost incluse zborurile, închirierea unui autoturism, activitățile de investigație și cele operaționale. DauSchmidt a inclus aceste costuri într-o cerere de despăgubire formulată în cadrul dosarului penal.

În România, o cerere de protecție depusă de mamă după operațiunea din 2024 a fost respinsă de instanța din București. Potrivit relatării din articol, judecătorii au considerat că nu fusese demonstrat un pericol concret pentru femeie sau copil și au analizat situația și prin prisma unei decizii a Tribunalului din Vicenza, care îi atribuise tatălui exercitarea exclusivă a responsabilității părintești. Mama a fost obligată, de asemenea, să achite 4.945,60 de euro reprezentând cheltuieli de judecată.

În Italia, însă, procedura penală continuă. Procuratura din Vicenza îi impută mamei sustragerea minorului și încălcarea unor măsuri ale instanței care interziceau plecarea copilului din țară. După mai multe amânări, inclusiv una provocată de greva avocaților, procesul este programat să înceapă pe 3 decembrie.

De la propria experiență la o rețea pentru alți părinți

După ce și-a recuperat copilul, DauSchmidt spune că nu vrea ca experiența sa să rămână doar o poveste personală. El încearcă acum să creeze o rețea destinată părinților care ajung să se confrunte cu situații în care copiii sunt duși peste graniță.

Inițiativa ar urma să reunească foști militari, investigatori privați și alți profesioniști care să ofere sprijin părinților. DauSchmidt spune că a primit deja solicitări de ajutor și că, în unele cazuri, misiunile la care a oferit sprijin au avut rezultate.

Între timp, situația familiei sale continuă să fie complicată. Mama copilului are dreptul la vizite supravegheate de două ori pe săptămână. DauSchmidt susține că aceasta ar fi folosit, în două rânduri, aceeași mașină cu numere de România cu care copilul fusese transportat anterior peste graniță. El afirmă că nu și-ar fi dat acordul pentru transport și că a aflat despre cele două situații ulterior.

Avocata mamei, Manuela Tirini, contestă versiunea prezentată de DauSchmidt și, referitor la procesul de la Vicenza, a declarat că situația este în continuare în atenția instanței și că nu consideră oportun să fie discutată public.

Pentru DauSchmidt, însă, experiența din 2024 a devenit motivul pentru care încearcă acum să îi sprijine pe alți părinți aflați în situații asemănătoare.