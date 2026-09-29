Un bărbat evreu a fost filmat în timp ce încerca să urineze pe zidul mănăstirea armeană Sfântul Iacob din Orașul Vechi al Ierusalimului. Un agent de securitate a intervenit și l-a oprit.

Momentul în care un bărbat evreu a vrut să urineze pe mănăstirea armeană Sfântul Iacob din Ierusalim - captură X

Imaginile surprinse la fața locului au fost distribuite online și au stârnit reacții dure în contextul tensiunilor dintre comunitățile religioase din zonă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Incidentul a avut loc într-un loc cu o importanță istorică și religioasă deosebită pentru comunitatea creștină armeană. Mănăstirea Sfântul Iacob este centrul Patriarhiei Armene din Ierusalim, una dintre cele mai vechi instituții creștine din oraș. Patriarhia armeană are o prezență în Ierusalim încă din secolul al VII-lea, iar Catedrala Sfântul Iacob este sediul acesteia.

Complexul monastic se află în Cartierul Armenesc al Orașului Vechi și cuprinde catedrala, mai multe capele și alte clădiri religioase. Aici sunt păstrate manuscrise, obiecte religioase și alte vestigii care documentează istoria îndelungată a comunității armene din Ierusalim.

Catedrala Sfântul Iacob este dedicată apostolului Iacob cel Mare, unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus, despre care tradiția armeană susține că este înmormântat în acest loc. Lăcașul actual datează în principal din perioada medievală și este considerat unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului armean din Țara Sfântă.

Mănăstirea a fost, în trecut, vizată în repetate rânduri de acte de hărțuire. Printre incidentele semnalate se numără cazuri în care persoane au scuipat în direcția mănăstirii sau a clericilor creștini.

Astfel de incidente au alimentat îngrijorările comunităților creștine din Orașul Vechi, care au cerut autorităților măsuri pentru protejarea clericilor și a lăcașurilor de cult.

Orașul Vechi al Ierusalimului este unul dintre cele mai importante locuri sfinte pentru creștinism, iudaism și islam și găzduiește numeroase obiective religioase de importanță mondială.