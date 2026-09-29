O absolventă de doctorat în medicină din China a renunțat la un loc de muncă într-un spital pentru a adopta un stil de viață „mai puțin meritocratic”, lucrând ca freelancer part-time.

A renunțat la cariera de doctor ca să vândă mâncare și să cânte într-un pub: "Există valori mai importante" - Shutterstock / Profimedia

Liu Zihan, în vârstă de 31 de ani, livrează mâncare, cântă într-un pub, vinde micul dejun și încearcă diverse slujbe part-time care îi stârnesc interesul și îi permit, în același timp, să-și acopere cheltuielile de trai.

Înainte de a renunța la locul de muncă full-time, în februarie, Liu lucra ca medic psihiatru și cercetător postdoctoral într-un spital din Zhuhai, în provincia Guangdong, din sudul Chinei. Spitalul face parte din cea mai înaltă și prestigioasă categorie a sistemului național de clasificare a unităților medicale.

Liu a descris primii 30 de ani din viața ei drept „meritocratici”. A crescut în una dintre cele mai competitive provincii din China, Hebei, în nordul țării, și a studiat timp de un an la Liceul Hengshui, cunoscut la nivel național pentru disciplina sa de tip militar.

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A fost admisă la Facultatea de Medicină a Universității Sichuan, apoi și-a continuat studiile doctorale la Facultatea de Științe ale Sănătății a Universității din Macao. În 2022, la vârsta de 27 de ani, Liu își obținuse deja doctoratul și reușise să ocupe un post într-un spital prestigios din Zhuhai. A primit aprecieri din partea pacienților săi, iar unii dintre ei i-au trimis chiar scrisori de mulțumire și fanioane de recunoștință.

Ea a spus că îi plăcea să discute cu pacienții fără să facă diferențe în funcție de identitatea sau etichetele sociale ale acestora.

„Prefer comunicarea sinceră, de la inimă la inimă”, a spus ea, potrivit South China Morning Post.

În cele din urmă, i-a devenit tot mai greu să suporte mediul de lucru convențional, care presupunea respectarea unui program zilnic rigid. I-au trebuit doi ani pentru a lua, în cele din urmă, decizia de a demisiona. Liu recunoaște că un doctorat poate duce la un loc de muncă respectabil și la un salariu bun, însă și-a dat seama că nu aceasta era viața pe care și-o dorea.

După demisie, mai întâi a călătorit, apoi a început să vândă mâncare și să cânte într-un pub. În această perioadă, a cunoscut un grup divers de oameni care administrează restaurante, puburi și tarabe cu mâncare, slujbe adesea considerate mai puțin prestigioase. Liu a descoperit însă la acești oameni „optimism, reziliență și relaxare”, lucruri pe care le întâlnise rar în viața sa anterioară. A învățat din experiențele lor și a adoptat o viață mai liberă, lucrând part-time, fără să-și planifice ziua următoare și fără să-și calculeze câștigurile lunare.

Liu continuă să-și practice profesia part-time, ca terapeut. Ea a spus că limitările pe care le-a resimțit la locul de muncă, dar și teama de a încerca alte stiluri de viață sunt lucruri întâlnite frecvent în rândul tinerilor de astăzi: „Curierii își transmit informații despre trafic, iar cântăreții din puburi și proprietarii de tarabe au grijă unii de alții. În comparație cu notele și competiția, există valori mult mai importante, precum grija și sprijinul.”

Părinții lui Liu, deși sunt mândri de faptul că fiica lor are un doctorat și este medic, sunt nedumeriți de alegerile ei. Totuși, încep treptat să accepte decizia, după ce Liu le-a explicat că o așteaptă nenumărate experiențe noi.

Ea visează să susțină un concert, să-și transforme povestea într-un film și, într-o zi, să aibă o curte mică în care pisica ei să se poată juca în voie.