Țara care se bazează tot mai mult pe muncitorii imigranți. Domeniile care ar avea probleme fără ei

Peste un sfert dintre toţi angajaţii din Germania (27%) au rude în străinătate, potrivit datelor oficiale publicate luni de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), informează DPA.

Datele din micro-recensământul din 2025 indică faptul că lucrătorii care provin din familii de imigranţi sunt indispensabili în multe sectoare ale economiei germane, inclusiv în sănătate, industria ospitalităţii şi construcţii.

În multe profesii, persoanele care provin din familii de imigranţi au o reprezentare peste medie. De exemplu, 56% dintre bucătari provin din familii de imigranţi

Conform definiţiei Oficiului Federal de Statistică (Destatis), o persoană are un background de imigrant dacă el/ea sau părinţii săi au imigrat în Germania după 1950.

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Alte sectoare în care majoritatea lucrătorilor au rude în străinătate sunt producţia de alimente (55%), montarea pardoselilor (54%), schelărie (51%) şi prelucrarea cărnii (51%).

Ponderea lucrătorilor care provin din familii de imigranţi este mult peste media naţională în câteva profesii unde există o criză de personal calificat: şoferi profesionişti (41%), servicii hoteliere (40%), precum şi asistenţă medicală şi îngrijirea persoanelor în vârstă (33%).

Micro-recensământul este un sondaj pe bază de eşantion în cadrul căruia aproximativ 1% din populaţia Germaniei este chestionată în fiecare an.

Dintre sectoarele care se confruntă cu o criză de personal, cea mai mică pondere a lucrătorilor care provin din familii de imigranţi a fost înregistrată în 2025 în serviciile de urgenţă (7%).