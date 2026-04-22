Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul "jaful miliardului"

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc, considerat unul dintre principalii artizani ai "jafului miliardului", a fost condamnat la 19 ani de închisoare, potrivit unei decizii pronunțate miercuri de Judecătoria Chișinău. Magistrații l-au găsit vinovat de mai multe infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința nu este definitivă.

Magistrații Judecătoriei Chișinău au dispus condamnarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul privind dispariția a aproximativ 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, printr-o schemă complexă de fraudă. Scandalul izbucnit în 2014 a fost numit "Jaful miliardului" în Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc este învinuit de escrocherie, spălare de bani, crearea și conducerea unei organizații criminale. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la instanța de apel.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său.

Articolul continuă după reclamă

Fost parlamentar și fondator al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc a fost acuzat că a controlat în secret instituții-cheie din Republica Moldova. El a fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupție masiv care a implicat dispariția unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naționale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰