Oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău, la șase ani de la fuga din Republica Moldova și cu trei zile înainte de alegerile parlamentare cruciale pentru viitorul ţării. Fost vicepreşedinte al Parlamentului, acesta are emise patru mandate de arestare pe numele său şi este acuzat că se află în spatele furtului secolului - dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării.

Vladimir Plahotniuc a fost adus de la Atena cu un avion de linie al companiei Aegean, flancat de mascaţii brigăzii speciale "Fulger" şi poliţişti în civil. Extrădarea a fost coordonată de Interpol. În timpul zborului de aproape 2 ore a citit o carte.

"Aeronava a aterizat aici pe aeroportul din Chişinău. Este momentul cel mai aşteptat, cel mai extrădării oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc care va fi predat autorităţilor moldovene. Această extrădare este una dintre cele mai aşteptate acţiuni ale autorităţilor şi ar putea avea desigur implicaţii masive pe scena politică. El este acuzat că este în spatele jafului secolului. Dispariţia a un miliard din sistemul bancar moldovenesc", a transmis reporterul Observator Bianca Iacob.

La ieşirea din aeroport, doar câţiva simpatizanţi îl aşteptau pe oligarhul fugar.

"Am venit să-l susţin pe Plahotniuc. Considerăm că guvernarea actuală aplică tirania prin intermediul procurorilor", suţine un simpatizant.

"Controversatul politician este adus în acest moment la Penitenciarul 13 din Chişinău, unde își va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Fostul deputat va sta singur, într-o celulă specială, din motive de securitate", a transmis reporterul Observator Cristi Popovici.

Plahotniuc va sta în aceeaşi celulă ca şi fostul premier al Moldovei Vlad Filat, unde va avea dotări minime: un pat, un televizor şi un cuptor cu microunde.

Vladimir Plahotniuc, acuzat că a furat 1 miliarde de dolari

Vineri, Plahotniuc este așteptat la Judecătoria Buiucani pentru audieri în dosarul "Operaţiunea Titirezul", în care fostul vicepreşedinte al Parlamentului moldovean a scos împreună cu oligarhul Ilan Şor suma de aproape 1 miliard de dolari din 3 bănci de peste Prut. Fondurile au fost furate printr-o schemă de tip carusel. Împrumuturile de la o bancă erau plătite cu împrumuturile de la o altă bancă. Banii furaţi au ajuns în Regatul Unit şi conturi-fantomă din Hong Kong.

"Problema este că Plahotniuc şi mulţi alţii care au fost lânga el într-o cârdăşie cu politicul de altă dată n-au făcut nimic altceva decât să distrugă nişte opţiuni ale Moldovei de a deveni un stat sănătos din toate punctele de vedere", a declarat Igor Cobileanski, regizorul serialului "Plaha".

Vladimir Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în 2019, prin Transnistria, când partidul său PDM a pierdut puterea. Patru ani mai târziu, justiţia moldoveană a decis să-l trimită în judecată pentru conducere a unei organizații criminale, escrocherie şi spălare de bani. Oligarhul avea 21 de acte de identitate false, inclusiv paşapoarte şi permise de conducere româneşti.

"El trebuie să răspundă pentru toate abuzurile pe care le-a comis şi el a comis abuzuri grave în această ţară şi noi vrem să se facă dreptate", susţine Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, i-a îndemnat pe moldoveni să iasă la vot.

"Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Duminică e un moment decisiv, esenţial pentru Moldova: alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot", a transmis Nicuşor Dan.

