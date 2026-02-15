Oameni ucişi contra cost. Turişti străini care plăteau să omoare femei gravide şi copii, pentru distracţia lor bolnavă. Lunetişti care împușcau, la întâmplare, oameni pe străzi, iar apoi îşi sărbătoreau crimele. Nu este un scenariu de film de groază, e crunta realitate. La mai bine de 30 de ani de la aceste orori, scandalul internațional supranumit "Sarajevo Safari" revine în atenţia opiniei publice. Vorbim despre cel mai mare asediu asupra unei capitale din istoria modernă, în care peste 10 mii de civili au fost ucişi. În dosar apare şi o româncă ce ar fi participat la "vânătoarea" de oameni şi ar fi ucis cel puţin 10 persoane.

"Îmi amintesc de o femeie din România, care a ucis cu siguranță mai mult de 10 oameni". Declaraţia îi aparţine fostului şef al Poliţiei din Sarajevo, actual membru al parlamentului din Bosnia. Bărbatul a condus o echipă de luptători care au încercat să cureţe oraşul Sarajevo de lunetişti, în perioada asediului capitalei provinciei Bosnia Herzegovina, unul dintre cele mai sângeroase momente ale războiului dintre anii 1992 și 1996.

Mărturia a fost făcută la un post regional şi citată, apoi, de publicaţia britanică The Times într-un amplu material, în care se vorbeşte despre controversa "Sarajevo Safari".

"A fi lunetist nu este un simplu puşcaş, trebuie să ai nişte abilităţi. O persoană care a părăsit ţara, probabil dispune de un capital pe care îl investeşte în a trage, a se distra. Este cutremurător cum poţi să te distrezi în ceea ce se numeşte uciderea de oameni", a afirmat Mihai Manea, istoric.

Articolul continuă după reclamă

Cum funcționa "vânătoarea" de oameni

Pe lângă românca a cărei identitate nu a fost făcută publică, la vânătoarea de oameni au mai participat nemţi, francezi, englezi, ruşi şi americani. Preţurile plătite de amatorii de senzaţii extreme variau între 80.000 şi 100.000 de euro, în echivalentul banilor de azi. În jocul bolnav, sumele cele mai mari se plăteau pentru asasinarea copiilor, femeilor însărcinate sau bărbaţilor în uniformă. Bătrânii puteau fi ucişi gratis.

"După vânătoare, un local era golit pentru a le face loc. Au mâncat carne de porc și miel la cuptor. Sărbătoreau uciderea oamenilor. Nu-mi pot imagina cum poți trăi după uciderea unui copil", a afirmat un martor.

Aşa a apărut conceptul de turism de război.

"Martorii susţin că aceste excursii de turism de război au fost organizate din Trieste, Italia, participanţii fiind duşi la poziţii de lunetist cu vedere la Sarajevo de către membri ai armatei sârbe bosniace", a transmis Caper Barnes, jurnalist The Independent.

Acuzații care ajung la vârful politicii din Serbia

Vizat de acuzaţii este şi actualul preşedinte al Serbiei, Aleksandar Vučić. Pe atunci membru al unei formaţiuni de extremă dreaptă, acesta şi-ar fi rotunjit veniturile traducând pentru lunetiștii străini. Vučić a negat orice implicare în poveste încă din 2021, dar un jurnalist de investigație croat a depus acum plângere împotriva lui la Milano. Acolo, procurorii italieni au deschis în luna noiembrie o anchetă în legătură cu cetățenii italieni implicaţi în uciderea oamenilor nevinovaţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰