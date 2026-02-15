România cumpără din afară tot mai multe fructe și legume și le plătește din ce în ce mai scump. În 2025, am ajuns la o notă de plată de aproape două miliarde de euro. Nu producem suficient, dar mai avem o problemă: mulţi clienţi preferă aspectul în locul gustului, aşa că magazinele se adaptează.

Cartofii de România sunt tot mai puţini pe tarabe. Importăm în jur de 55% din cât consumăm. Roşii din Turcia, cartofi din Franţa, mere din Polonia şi struguri din Italia. Iar lista ţărilor de unde importăm este foarte mare. Numai în ultimii ani, valoarea importurilor de legume a crescut cu peste 60%, iar la fructe vorbim de o creştere de 30 de procente. În 2025 am importat fructe şi legume de aprox 2 miliarde de euro.

În topul legumelor importate sunt roşiile, cartofii, ceapa, ardeii şi morcovii

Aşa a evoluat valoarea importurilor de legume şi fructe, din 2021 şi până la final de 2025. La legume, am început cu importuri de 530 de milioane de euro şi le-am dublat. La fructe, de la 766 de milioane de euro, am depăşit un miliard. Cât despre cantitate, pentru legume avem o creştere de peste 15%, în ultimii ani. La fructe, cifra a rămas constantă, adică aproape un milion de tone pe an. Concluzia? Importăm mult mai scump. "Deficitul în balanţa comercială nu vine neapărat pe cantitatea de produse. Vine din preţul cu care sunt importate aceste produse", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Articolul continuă după reclamă

În topul legumelor importate sunt roşiile, cartofii, ceapa, ardeii şi morcovii. La fructe, topul e dominat de banane, citrice, mere, struguri şi pepeni. "Anul acesta am fost afectaţi de îngheţ destul de mult. Ni s-a spus la supermarket să asigurăm o cantitate necesară, până în luna mai. Producţia noastră nu ne permite să ducem mărul până în mai", a declarat Andrei Ionică, producător de fructe. "Din Grecia, Franţa, Italia. În perioada asta nu se pot găsi fructe şi legume. Dar în perioada verii susţinem producătorii locali, atât cât putem", a declarat Tudorel Neagu, proprietar aprozar.

În plus, mulţi clienţi cumpără în funcţie de aspect. Aşa că magazinele se adaptează. "O parte din merele de Voineşti sunt afânate în interior. Le preferă pe alea care sunt crunchy la interior. Vinem ceea ce se cere pe piaţă pentru a putea supravieţui", a declarat Tudorel Neagu, proprietar aprozar. Importurile au început să invadeze şi şi tarabele de la aprozar. Cine vrea să cumpere românesc, trebuie să cerceteze piaţa. Şi, de asemenea, să ceară atestate pentru marfa vândută.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰