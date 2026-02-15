Nicuşor Dan: "Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii"

Nicuşor Dan a anunţat că va participa la Consiliul pentru Pace organizat la Washington de Donald Trump. România va avea calitate de observator, a mai precizat preşedintele.

"Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ", a fost mesajul postat de Nicuşor Dan pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa recent că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie. El preciză că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în 19 februarie, la Washington, evenimentul fiind descris ca "şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace". Reuniunea este programată să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume. Oficialul american a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat că se va deplasa la Washington "în două săptămâni" pentru a participa la reuniunea inaugurală a "Consiliului de pace". De asemenea, Italia va participa probabil la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰