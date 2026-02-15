Scandal uriaș la un adăpost de animale din Vrancea, după ce în mediul online au apărut filmări îngrozitoare care arată sfârşitul inuman de care au avut parte bieţii câini. Asociaţiile pentru protecţia animalelor acuză că eutanasia patrupedelor s-ar fi făcut ilegal, fără anestezie, iar animalele ar fi fost ţinute flămânde şi bolnave, fără să se încerce măcar darea lor spre adopţie lor, aşa cum cere legea. Lagărul de exterminare e finanțat din bani publici. De la 1.400 de lei în sus pentru fiecare câine.

Sunt scene greu de privit. Publicate pe reţelele de socializare de un ONG pentru protecția animalelor, imaginile arată ce se întâmpla, în realitate, în adăpostul din Suraia, Vrancea. Bărbatul din imagini este medic veterinar și administratorul centrului. Pe hârtie, câinii trebuiau îngrijiți și dați spre adopție. În realitate, locul era un lagăr de exterminare. La doar câțiva pași de gard, descoperim un adevărat cimitir. La suprafață se văd cranii şi oase de animale. Printre buruieni, ascunse de vegetație, sunt și sticluțe în care au fost substanţele letale. Nu au fost distruse, ci doar acoperite în grabă.

Animalele bolnave nu erau tratate, multe, nici măcar hrănite

Animalele bolnave nu erau tratate, multe, nici măcar hrănite. Ar fi fost omorâte brutal, prin otrăvire sau spânzurare, fără niciun fel de anestezie. Reporterii Observator au intrat în posesia unei filmări din ianuarie, în care medicul recunoaşte senin că nu foloseşte anestezic. Oroarea era finanţată din bani publici. Câini din 18 județe erau aduși aici în baza unor contracte cu primăriile. Compania câștiga sume uriașe: peste 27 de milioane de lei, numai în ultimii patru ani, din 112 contracte pentru capturare, îngrijire și eutanasiere. "Fiecare animal a murit plătit de noi. Sunt miliarde de euro cheltuiţi din bani publici fără rezolvare. Încă avem animale pe străzi", a declarat Emma Stratulat, Asociaţia Save Our Paws.

Articolul continuă după reclamă

Contactaţi de reporterii Observator, o parte dintre primarii care au încheiat contracte cu adăpostul din Vrancea spun că nu ştiau ce se întâmplă cu animalele. Alţii recunosc că nici nu îi interesează ce soartă aveau câinii. "Nu mă interesează pe mine. Nu i-au omorât în chinuri în comuna Cămişani. Ei au venit, i-au luat, e treaba lor ce au făcut în Vrancea", a declarat Ion Bătrânu, primarul din Comişani. Numai primăria din Corbu a plătit un 1.800.000 de lei. Alţi edili au suspendat contractul. "Această societate a fost singura care s-a prezentat la momentul respectiv. A avut toate documentele depuse la dosar. Părea că îşi făceau treaba conform legii. Am suspendat contractul până la clarifricare contractului", a declarat Iulian Soceanu, primar Techirghiol.

"Legea care presupune ca eutanasierea să se facă la 14 zile naşte abuzuri. Ce am văzut noi nu e eutanasie, e crimă. Eutanasia e un act medical, se face în anumite condiţii", a declarat Laura Fincu, preşedinta Asociatia Sache. După imaginile apărute în mediul online, autorităţile au deschis o anchetă. "În urma controlului, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus suspendarea imediată a activității adăpostului. Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile", a declarat Mihaela Chirică, IPJ Vrancea. Mai multe asociaţii pentru protecţia animalelor s-au mobilizat să scoată câinii de acolo, peste 200 de suflete. Nu au reuşit fără scandal. Administratorul adăpostului a devenit recalcitrant.

Peste 15.000 de câini au fost exterminaţi în adăpostul din Suraia

"S-a ţipat la noi. Ne-a spus să ne grăbim, urma pauza de masă. Presiuni şi din partea autorităţilor că trebuie să se încheie acţiunea astăzi. Nu pot descrie în cuvinte, este groaznic. Am fost pur şi simplu uimit", a declarat Gavril Victor, reprezentant Asociaţia Speranţa. Emma este cea care a publicat fotografiile de groază. A rămas marcată de ce a văzut în adăpost. "Noi ştiam de foarte multi timp. Problema e la nivel naţional. Câinii sunt preluaţi de diverse asociaţii din ţară. Vor ajunge în clinici veterinare unde vor și tartaţi, apoi în adăposturile asociaţilor unde vor fi trataţi", a declarat Emma Stratulat, Asociaţia Save Our Paws.

Peste 15.000 de câini au fost exterminaţi în adăpostul din Suraia, Vrancea. E imposibil ca asta să se fi întâmplat fără ştirea autorităţilor de control. Din cabinetul medicului lipsesc cu desăvârşire anestezicele. Totuşi, în vara anului trecut, Direcţia Sanitar Veterinară a controlat adăpostul şi nu a găsit nicio neregulă - cel puţin asta au consemnat în hârtii: toţi câinii pe care i-au găsit în padocuri erau sănătoşi clinic, iar condiţiile lor de trai, bune.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰