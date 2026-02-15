Antena Meniu Search
Johannes Klaebo, cel mai titrat sportiv de la JO de iarnă. Norvegianul a câştigat 9 medalii de aur

Norvegianul Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a obţinut a 9-a sa medalie de aur, duminică, în proba de ştafetă schi fond 4x7,5 km, de la Milano-Cortina 2026, scrie AFP, citată de Agerpres.

15.02.2026
Schiorul de 26 de ani, care a cucerit patru titluri olimpice în Italia, îi depăşeşte în palmaresul Jocurilor de iarnă pe compatrioţii săi Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie (ambii schi fond) şi Ole Einar Bjoerndalen (biatlon), toţi cu câte opt medalii olimpice de aur în palmares.

Norvegianul a cucerit anterior trei medalii de aur la JO de la PyeongChang (2018) şi alte două la JO de la Beijing (2022)

În proba de ştafetă de duminică, Norvegia, în componenţă cu Johannes Klaebo, Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget şi Einar Hedegart, a trecut prima linia de sosire după 1 h 04 min24 sec 5/10, fiind urmată de Franţa (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges şi Victor Lovera) la 22 sec 2/10 şi de Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo şi Federico Pellegrino) la 47 sec 9/10. La Milano-Cortina, Klaebo a mai cucerit 3 medalii de aur în proba individuală de 10 km liber, schiatlon şi sprint individual.

El are, de asemenea, în palmares 15 medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale, inclusiv şase victorii în şase probe, o performanţă inedită, reuşită la CM 2025 de la Trondheim (Norvegia).

