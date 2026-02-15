Nu îmbătrânim ca un vin bun, picătură cu picătură. Ci mai degrabă ca o furtună în două mari valuri, la 40 şi 60 de ani. Sunt pragurile critice, în care corpul nu mai merge pe pilot automat şi schimbă viteza brusc, ca şi cum am avea două borne invizibile în faţă. Este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Stanford. Cheia unei îmbătrâniri mai lente stă în sport, alimentație şi odihnă, spun specialiştii.

Sorin Stratulat e adolescentul care şi-a descoperit pasiunea pentru frumuseţea părului în timp ce-şi aranja colegele de clasă, e tânărul care a făcut practică în salonul Igiena şi a ajuns omul de afaceri de top într-un sector în care competiţia e ucigaşă. Sorin e fidel unei filozofii simple: frumusețea începe cu acel echilibru subtil dintre identitate, emoție și rafinament.

"Îmi place să ascult, îmi place să înțeleg de unde vii, să înțeleg de ce ești așa, de ce e frumos pentru tine. Cumva mai degrabă simt că sunt un fel de martor în procesul acesta, nu neapărat că sunt generatorul. De multe ori să știi că nu văd neapărat culoarea în sine cât văd potrivirea în viața persoanei", a declarat Sorin Stratulat.

E mai mult o eleganță care nu se afirmă zgomotos, ci se simte, iar rafinamentul depășește trendul.



"Gândește-te la lucruri care nu ies niciodată din modă. Întotdeauna un blond curat, frumos, va fi în tendință. Întotdeauna niște Hollywood waves, cu o rochie lungă, o să atragă privirea", a completat acesta.

Curiozitatea este, spune el, motorul care îl ține în mișcare: "Sunt și curios din fire. Și suprapus și pe sindromul impostorului care îți spune că nu știi niciodată suficient și că poți mai mult."

Într-o industrie în care validarea vine rapid, el vorbește deschis despre pericolul aplauzelor.

"Ţi-am făcut bucle, îți place, îmi zâmbești, îmi spui că ești cel mai bun. Și asta automat îmi dă o dopamină absolut fantastică. Dacă mă ghidez doar după asta, s-ar putea să chiar mă și cred", a afirmat Sorin Stratulat.

În spatele succesului, discursul lui rămâne surprinzător de lucid.

"Prietenos, dar nu prieten. Și mă ghidez foarte mult după acest lucru. În toate studiile legate de consumatori şi de modul în care abordăm frumuseţea, din ce în ce mai mult femeile sunt conştiente de faptul că totul porneşte din sănătatea scalpului şi din sănătatea firului de păr", a conchis Sorin.

Întregul interviu cu Sorin Stratulat il puteți urmări în podcastul SHERO, pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.

