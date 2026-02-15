Cărți, reviste, articole online. Reclame de pe stradă. Texte de pe etichete. Citim în fiecare zi, aproape fără să ne dăm seama. Doar că, să fim sinceri, nu mai citim ca odinioară.

"Încerc să citesc cam două cărţi pe lună. Nu am foarte mult timp, încerc să citesc în metrou în drum spre muncă", explică o tânără.

Când eram mici, ni se părea o pedeapsă să citim. Odată ajunși la maturitate, unii dintre noi redescoperă cărţile, li se par o plăcere... şi ajung chiar să îşi deschidă propriile cluburi de lectură.

"Undeva la 400-500 de oameni, doar în luna februarie, conștientizează că, 'hei, poate ar trebui să-mi rezerv o oră pe săptămână lecturii'", explică un tânăr.

În club vin să citească oameni de toate vârstele.

"Am avut o participantă de șapte ani, la un moment dat, care a citit o oră întreagă în parc cu noi, dar preponderent suntem 18+", explică Benyamin Saeednia, creator club de lectură.

În era vitezei, pentru alţii, audiobookurile sunt mai la indemână.

"În metrou, fiindcă am ghiozdan, mai am o pungă și e mai ușor să țin într-o mână față de o carte și să și derulez", explică un tânăr.

"Doar un sfert dintre români spun că citesc cărţi, iar 7% preferă mai degrabă varianta audio. În top sunt ziarele şi revistele, pe hârtie sau online. Aproape jumătate dintre români le citesc", explică Oana Bogdan, reporter Observator.

Librarii spun că şi preferințele cititorilor s-au schimbat în ultimii ani.

"Dezvoltare personală, profesională, istorie, universală, cărți pentru copii și limbi străine, engleză, franceză", explică Mariana Fâcleanu, librar.

Trendul e vizibil şi pe platformele de lectură online. Abonaţii uneia dintre ele, de pildă, pot împrumuta până la cinci cărți pe lună, pe care le primesc direct la locul de muncă.

"Cititorii au acces la abonament prin angajatorul lor și își pot crea numai decât un cont în platformă și respectiv în aplicație. Sunt undeva la 150.000 de lecturi disponibile la bibliotecile noastre partenere", explică Teodora Rădulescu, CEO Bookster.

Tot cu ocazia Zilei Naţionale a Lecturii, în Craiova, 60 de elevi de clasa a 8-a au împărţit cărţi călătorilor dintr-un tramvai, transformat, practic, pentru o zi, într-o bibliotecă în mişcare.

"Poate să regenereze altfel timpul care este atât de mult acordat ecranului, respectiv jocului digital", explică Maria-Nicoleta Cismaru, profesoară.

Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au deschis o carte în ultimul an, dar doar 11 români dintr-o sută nu au accesat nicio reţea socială.

