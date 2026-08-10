La câte grade trebuie setat aerul condiționat vara pentru a consuma cât mai puțin? Este una dintre întrebările care apar în fiecare perioadă de caniculă, când aparatele de climatizare funcționează ore întregi. Răspunsul nu este „cât mai rece”. Dimpotrivă, o temperatură setată mai sus reduce efortul aparatului și poate însemna un consum mai mic de energie.

La ce temperatură setăm aerul condiţionat pentru un consum de energie cât mai mic pe caniculă - Shutterstock

18, 20, 22 sau 26 de grade? Temperatura aleasă pe telecomanda aerului condiționat contează mai mult decât pare atunci când afară sunt temperaturi de caniculă.

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în zilele toride este setarea aerului condiționat la o temperatură foarte mică, imediat ce intrăm în casă. Aparatul nu va răci locuința „instant”, iar diferența mare dintre exterior și interior înseamnă un efort mai mare și, implicit, un consum mai ridicat. Pentru cei care vor să țină sub control consumul de energie, regula simplă este să evite răcirea excesivă și să seteze aparatul la o temperatură confortabilă, în jur de 24-26 de grade Celsius.

Când temperaturile de afară urcă spre 35-40 de grade Celsius, aerul condiţionat devine pentru mulţi români unul dintre cele mai folosite aparate din casă. Problema apare însă la sfârşitul lunii, când numărul orelor de funcţionare şi temperatura aleasă pe telecomandă se pot vedea direct în consumul de energie.

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O regulă simplă poate ajuta: nu trebuie să transformăm locuinţa într-un frigider pentru a scăpa de caniculă.

24-26 de grade Celsius, temperatura recomandată pentru economie

Pentru un compromis bun între confort şi consum, o temperatură de 24-26 de grade Celsius este o alegere eficientă. Companiile de electricitate recomandă acest interval, explicând că diferenţa dintre temperatura din interior şi cea de afară influenţează direct efortul aparatului de aer condiţionat. Asta înseamnă că, dacă afară sunt 35 de grade, nu este nevoie ca aparatul să fie setat la 18 sau 20 de grade.

La 25-26 de grade, aparatul are de făcut o răcire mai puţin agresivă decât dacă ar încerca să coboare temperatura camerei cu 15-17 grade. Iar cu cât diferenţa dintre exterior şi interior este mai mică, cu atât necesarul de răcire poate fi redus.

Datele prezentate de Departamentul pentru Energie al Statelor Unite arată aceeaşi relaţie: setarea termostatului la 78°F, adică aproximativ 25,6°C, în loc de 72°F, aproximativ 22,2°C, poate reduce consumul pentru răcire cu 6-18%.

De ce nu este bine să setăm aerul condiţionat la 18-20 de grade

Atunci când intrăm într-o locuinţă foarte încălzită, tentaţia este să alegem cea mai mică temperatură disponibilă pe telecomandă. Aparatul va încerca să ajungă la valoarea setată, ceea ce poate însemna o funcţionare mai intensă şi un consum mai mare. O temperatură foarte scăzută nu înseamnă însă că aerul condiţionat va răci camera de câteva ori mai repede.

În schimb, aparatul va avea de eliminat o cantitate mai mare de căldură pentru a ajunge la temperatura dorită. După atingerea temperaturii, un aparat modern cu tehnologie inverter poate reduce puterea şi menţine mai eficient nivelul ales.

De aceea, 22 de grade nu este automat o alegere mai bună decât 25 de grade, mai ales dacă obiectivul principal este reducerea consumului.

Cât de mare trebuie să fie diferenţa faţă de temperatura de afară

Nu există o singură temperatură perfectă pentru toate locuinţele. Contează izolarea apartamentului, suprafaţa camerei, orientarea ferestrelor, numărul de persoane din încăpere, umiditatea şi chiar eficienţa aparatului. Totuşi, ideea esenţială este să evităm diferenţele exagerate.

Dacă afară sunt 36 de grade, o temperatură interioară de 24-26 de grade este, pentru multe persoane, suficientă pentru confort. Dacă afară sunt 30-32 de grade, aparatul poate fi setat chiar mai sus, în funcţie de cum se simte temperatura în locuinţă.

Nu este obligatoriu să păstrăm aceeaşi setare în fiecare zi. Temperatura poate fi ajustată în funcţie de condiţiile de afară şi de confortul celor din încăpere.

Aerul condiţionat pornit continuu sau oprit şi pornit des

Şi aici există o greşeală frecventă: aparatul este pornit la temperatură foarte mică pentru a răci rapid camera, apoi oprit complet imediat ce devine frig.

În cazul aparatelor moderne cu inverter, menţinerea unei temperaturi stabile poate fi mai eficientă decât pornirea şi oprirea repetată. Aparatul îşi poate reduce puterea după ce ajunge la temperatura setată, în loc să funcţioneze permanent la capacitate maximă. Companiile de electricitate recomandă, de asemenea, evitarea pornirilor şi opririlor foarte dese şi folosirea funcţiilor de programare atunci când acestea există. Asta nu înseamnă că aerul condiţionat trebuie lăsat pornit permanent într-o locuinţă goală.

Dacă plecăm pentru mai multe ore, este logic să reducem răcirea sau să folosim funcţia de programare a aparatului. În schimb, atunci când suntem acasă, menţinerea unei temperaturi constante poate fi o soluţie mai eficientă decât alternarea între frig excesiv şi oprirea aparatului.

Cum reducem consumul de energie al aerului condiţionat

Temperatura de pe telecomandă nu este singurul factor care contează. Câteva măsuri simple pot ajuta aparatul să răcească mai eficient.

Ţinem draperiile şi jaluzelele trase în timpul zilei. Razele soarelui care intră direct prin geam încălzesc rapid camera, iar aparatul trebuie să muncească mai mult pentru a compensa această căldură. Şi specialiştii citaţi de Observator recomandă folosirea draperiilor în timpul zilei.

Curăţăm filtrele aparatului. Un aparat întreţinut corespunzător poate funcţiona mai eficient decât unul cu filtre încărcate de praf.

Folosim funcţia Eco, dacă există. Multe aparate moderne au moduri de funcţionare care urmăresc reducerea consumului sau ajustarea automată a puterii.

Folosim Sleep noaptea. Pentru multe modele, această funcţie modifică treptat temperatura şi turaţia aparatului pentru a evita răcirea excesivă şi funcţionarea inutilă la capacitate mare.

Închidem geamurile şi uşile în timp ce aparatul funcţionează. Altfel, aerul răcoros este pierdut continuu, iar aparatul încearcă să compenseze căldura care intră din exterior.

Aerisim atunci când temperatura de afară este mai scăzută. În special dimineaţa devreme sau noaptea, dacă temperaturile permit, aerisirea poate ajuta la reducerea temperaturii din locuinţă înainte de pornirea aparatului.

Cea mai mare greşeală: „îl dau la 18 grade ca să răcească mai repede”

Această idee este foarte răspândită, dar temperatura setată nu funcţionează ca un buton de „viteză”. Dacă setăm 18 grade, aparatul nu transformă instant o cameră de 30 de grade într-una de 18 grade. El va încerca să atingă temperatura setată, iar cu cât ţinta este mai joasă, cu atât procesul de răcire poate necesita mai multă energie.

Pentru cei care vor să reducă factura, 25-26 de grade reprezintă un punct bun de pornire. Dacă temperatura este prea ridicată pentru confort, poate fi coborâtă treptat spre 24-25 de grade.

Nu este nevoie să alegem automat cea mai mică temperatură posibilă.

Ce temperatură alegem noaptea

Pentru somn, preferinţele diferă de la o persoană la alta. În general, însă, nu este necesar ca aerul condiţionat să fie setat la 18-20 de grade pentru ca o cameră să fie confortabilă.

O setare în jur de 24-26 de grade, eventual împreună cu modul Sleep şi o viteză mai redusă a ventilatorului, poate fi o soluţie mai echilibrată.

Important este şi locul în care este direcţionat jetul de aer. Aerul rece nu ar trebui să bată continuu direct spre pat sau spre o persoană.

Cât poate creşte consumul în zilele de caniculă

Consumul nu depinde doar de temperatura aleasă. Contează puterea aparatului, suprafaţa camerei, cât de bine este izolată locuinţa, temperatura de afară, expunerea la soare şi timpul efectiv de funcţionare.

Un aparat de 12.000 BTU poate avea un consum mediu de aproximativ 0,9-1,3 kWh pe oră în anumite condiţii, însă valoarea reală diferă în funcţie de model, tehnologia inverter şi condiţiile de funcţionare.

Aşadar, nu există o sumă universală pe care o vom plăti dacă lăsăm aerul condiţionat pornit opt ore. Două locuinţe cu aparate de aceeaşi capacitate pot avea consumuri foarte diferite.

Regula simplă pentru zilele toride

Dacă obiectivul este un consum cât mai mic fără să renunţăm la confort, regula poate fi simplificată astfel: Setăm aerul condiţionat la aproximativ 24-26 de grade Celsius, evităm temperaturile foarte scăzute, protejăm camera de soare şi lăsăm un aparat inverter să îşi regleze automat puterea.

Cu alte cuvinte, în loc să încercăm să transformăm locuinţa într-un spaţiu rece ca iarna, este mai eficient să urmărim o temperatură moderată şi stabilă.

Iar diferenţa de câteva grade de pe telecomandă poate conta atunci când aparatul funcţionează ore întregi, zi după zi, pe toată perioada caniculei.