Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră

Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita "listă neagră".

Unele dintre cele mai fotografiate locuri din lume riscă să dezamăgească turiștii în 2026, fiind tot mai des catalogate drept "capcane turistice".

Un loc considerat simbol al îndrăgostiţilor, balconul Julietei din Verona, deşi este celebru, nu are legătură reală cu povestea lui Romeo și Julieta, iar taxele de vizitare sunt considerate prea mari pentru ceea ce oferă. Tot în categoria atracțiilor scumpe și supraevaluate intră și plimbarea cu gondola pe canalele Veneției.

La Londra, Piața Lester rămâne un punct de atracție pentru turiști, însă aglomerația constantă şi fast-foodurile de la fiecare colţ o fac să îşi piardă din autenticitate. Pe aceeași "listă neagră" apare și Reeperbahn, celebra zonă cu viață de noapte din Hamburg, despre care mulți spun că și-a pierdut farmecul original.

Articolul continuă după reclamă

Sala în care se află Mona Lisa, în Muzeul Luvru, se confruntă zilnic cu mulțimi greu de gestionat și timpi foarte mari de așteptare. Nici Mica Sirenă din Copenhaga nu scapă de critici, este considerată de mulţi neinteresantă, comparativ cu aşteptările. În aceeași categorie se află și Manneken Pis din Bruxelles, o statuie care a dezamăgit turiștii datorită dimensiunile sale reduse.

Irlanda se mândrește, la rândul ei, cu numeroase obiective turistice, printre care și celebra Piatră Blarney. Cu toate acestea, vizitatorii spun că experiența nu justifică cozile lungi şi efortul depus. Iar ultima de pe listă este Laguna Albastră din Islanda..populară dar supraaglomerată. Astfel, în 2026, tot mai multe locuri celebre demonstrează că popularitatea nu merge întotdeauna mână în mână cu farmecul.

Andra Costea Like Mi-am început călătoria ca jurist crezând că asta este singura metodă de a lucra cu adevărul. Curiozitatea şi ambiția însă m-au împins să explorez întotdeauna profunzimea fiecărei povești iar asta m-a făcut să realizez predilecţia mea către jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰