Scandalul Epstein zdruncină guvernul britanic: Keir Starmer forțat să desecretizeze documentele Mandelson

Scandalul dosarelor Epstein ar putea avea consecințe politice grave pentru premierul britanic Keir Starmer. Opoziția de la Londra consideră că numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost o greșeală de proporții.

Premierul britanic Keir Starmer şi-a cerut scuze joi pentru că l-a numit pe Peter Mandelson ambasador la Washington. Opoziția, dar și politicieni din propriul partid laburist, l-au forțat pe premierul britanic Keir Starmer să accepte ca o comisie parlamentară să aibă acces complet la toate documentele privind numirea fostului ambasador în SUA, Peter Mandelson, care apare menționat în dosarele Epstein.

Premierul britanic nu va putea filtra documentele legate de Mandelson

"Starmer este în mare pericol", titra Daily Mail miercuri seară, în timp ce The Telegraph nota că "Disprețuit de public și trădat de proprii deputați, Starmer ar trebui să știe că jocul s-a terminat". Joi, ziarele se întrebau despre viitorul său la Downing Street, evocând un premier care "se bate pentru viitorul său", este într-un "pericol grav" sau "izolat" în propriul partid.

Premierul își dorea să filtreze documentele privind numirea lui Mandelson ca ambasador la Washington, dar, după ore de dezbateri tensionate în Camera Comunelor, a făcut un pas în spate și a acceptat ca o comisie parlamentară să aibă acces neîngrădit la toate dosarele.

Publicarea noii tranșe de documente din dosarele Epstein a reaprins în Regat scandalul privind relația lui Peter Mandelson cu milionarul american, infractor sexual, Jeffrey Epstein. Starmer a recunoscut că știa de legătura dintre cei doi, însă a precizat că, dacă ar fi știut ce știe acum, nu l-ar fi numit niciodată ambasador. Întrebarea-cheie rămâne cât de mult știa premierul la momentul numirii, iar documentele ce urmează să fie desecretizate ar putea face lumină.

"Guvernul trebuie să publice toate documentele relevante"

Inițial, Starmer a promis că va publica "toate documentele necesare" pentru a răspunde apelurilor la transparență, dar a vorbit apoi de restricții, rezervându-și dreptul de a nu publica documente care, în opinia sa, ar putea afecta securitatea națională, relațiile diplomatice sau ancheta penală în curs cu privire la Mandelson.

Această poziție a stârnit rapid suspiciuni, relatează Washington Post. Atât opoziția, cât și unii parlamentari laburiști și-au exprimat îngrijorarea că argumentul securității naționale ar putea fi folosit ca pretext pentru a ascunde informații compromițătoare.

"Guvernul trebuie să publice toate documentele relevante, nu doar pe cele pe care premierul vrea să ni le arate", a declarat marți lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, argumentând că problema securității naționale exista deja în momentul numirii lui Mandelson.

Decizia va fi luată de Comitetul pentru Informații și Securitate

În urma unor noi dezbateri aprinse, executivul de la Londra a făcut un pas înapoi: nu un funcționar din guvern, cum se propusese inițial, ci Comitetul Parlamentar pentru Informații și Securitate va decide ce documente vor fi publicate. Acest comitet, format din membri ai mai multor partide, va avea libertate totală în examinarea documentelor. Deocamdată, nu s-a stabilit data publicării.

Conservatorii cer, printre altele, verificările oficiale privind integritatea și eligibilitatea lui Mandelson înainte de a fi numit ambasador, dar și declarațiile privind conflictele de interese, în special cele legate de activitățile lui Mandelson în Rusia și China. De asemenea, ei solicită acces la toată corespondența, inclusiv e-mailurile, dintre fostul ambasador, miniștri și șeful de cabinet al prim-ministrului, Morgan McSweeney, care ar fi susținut numirea sa la Washington. Potrivit The Times, opoziția solicită și detalii despre pachetul de compensații plătit fostului ambasador după demiterea sa toamna trecută. Luni, el a demisionat şi din Partidul Laburist.

