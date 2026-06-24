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Video Mihaela, femeia care şi-a ucis fiica în Italia, a lăsat un bilet de adio. Ceruse ajutor pentru depresie

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.06.2026, 17:31 | Modificat la 24.06.2026, 17:31

Detalii şocante ies la iveală în cazul româncei care şi-a ucis fiica de 13 ani, în Torino, Italia, apoi şi-a luat viaţa. Mihaela suferea de depresie de luni bune şi ceruse sprijinul autorităţilor.

Chiar săptămâna trecută, înainte de crimă, ea a mers la un Institut de sănătate mintală din Torino pentru a cere ajutor, dar a fost programată abia în septembrie.

Asta cu toate că femeia a mai avut tentative de suicid, chiar în luna martie, spun rudele acesteia. Presa locală a descoperit şi că femeia i-ar fi lăsat un bilet de adio fiicei ei de 19 ani, cea care a şi descoperit trupurile lor, atunci când s-a întors acasă. 

"Căutaţi în telefonul meu" au fost ultimele ei cuvinte. Anchetatorii fac acum percheziţii informatice pentru a găsi răspunsuri. Primele ipoteze arată că femeia era foarte afectată de divorţul de soţul ei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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