Detalii şocante ies la iveală în cazul româncei care şi-a ucis fiica de 13 ani, în Torino, Italia, apoi şi-a luat viaţa. Mihaela suferea de depresie de luni bune şi ceruse sprijinul autorităţilor.

Chiar săptămâna trecută, înainte de crimă, ea a mers la un Institut de sănătate mintală din Torino pentru a cere ajutor, dar a fost programată abia în septembrie.

Asta cu toate că femeia a mai avut tentative de suicid, chiar în luna martie, spun rudele acesteia. Presa locală a descoperit şi că femeia i-ar fi lăsat un bilet de adio fiicei ei de 19 ani, cea care a şi descoperit trupurile lor, atunci când s-a întors acasă.

"Căutaţi în telefonul meu" au fost ultimele ei cuvinte. Anchetatorii fac acum percheziţii informatice pentru a găsi răspunsuri. Primele ipoteze arată că femeia era foarte afectată de divorţul de soţul ei.