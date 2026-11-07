O fostă podgorie din provincia spaniolă Huelva s-a transformat treptat într-un spațiu dedicat agriculturii și îngrijirii animalelor. În locul rândurilor de viță-de-vie au apărut culturi de legume și pomi fructiferi, iar proprietatea a devenit și adăpost pentru cinci câini și opt pisici salvate de pe stradă. Terenul, situat între orașele Huelva și Sevilla, a fost ales de un cuplu de foști nomazi, care și-au propus să îl amenajeze și să îl dezvolte prin propriile eforturi, potrivit okdiario.com.

Un cuplu caută voluntari care să locuiască gratuit la ferma lor din Spania. Ce trebuie să facă în schimb - Profimedia

Protagoniștii acestei povești sunt Chris și Andrea. Cei doi au petrecut patru ani într-o autorulotă amenajată înainte de a se stabili aici, iar proiectul le solicită acum mai mult efort decât anticipaseră.

"Lucrăm în fiecare zi și ne-am dat seama foarte repede că ne-ar prinde bine câteva mâini de ajutor", explică ei în anunțul publicat pe o platformă internațională de voluntariat. Totul despre proprietatea din Huelva care oferă cazare gratuită în schimbul îngrijirii terenului și a 13 animale

Cuplul a cumpărat terenul în mai 2022: 6.400 de metri pătrați dintr-o fostă podgorie, situată la aproximativ 30 de kilometri de orașul Huelva și la 50 de kilometri de Sevilla. Cei doi au păstrat o parte dintre vițele-de-vie, însă restul terenului este transformat treptat într-o pădure comestibilă, un sistem de cultivare inspirat din permacultură, care combină pomi fructiferi, arbuști și plante utile, dispuse pe diferite niveluri.

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Schimbul se realizează prin intermediul platformei Workaway. Persoanele care se înscriu primesc cazare gratuită în schimbul participării la activitățile zilnice. Proprietatea dispune de o rulotă destinată voluntarilor, precum și de spații pentru corturi, autorulote și camionete amenajate.

În prezent, anunțul nu oferă detalii despre mesele incluse, deși mai multe recenzii menționează preparate gătite și servite împreună cu gazdele. Între timp, celălalt mare proiect al cuplului este un adăpost pentru animale maltratate și abandonate.

Acolo trăiesc cinci câini și opt pisici, fiecare cu o poveste diferită. Maitasuna este o femelă de ogar găsită abandonată în decembrie 2022, iar Olivia, o femelă din rasa Mastiff Spaniol, a petrecut aproape un an singură și a fost maltratată. Pisicile Ina, Fee, Nox și Lea au fost abandonate împreună când aveau doar două luni.

Ce activități trebuie să desfășoare voluntarii

Activitățile sunt variate și se schimbă în funcție de sezon. Printre sarcinile menționate în anunț se numără:

Agricultură: scoaterea vițelor-de-vie, însămânțarea, construirea straturilor înălțate, acoperirea solului cu mulci și colectarea semințelor și florilor plantelor medicinale.

Recoltarea și conservarea măslinelor: activitate desfășurată în perioada octombrie-noiembrie.

Construcții: realizarea unui cuptor pentru pâine și pizza, a unei toalete cu compost, a unor platforme pentru corturi și a unui coteț pentru găini construit din paleți.

Îngrijirea zilnică a animalelor: îngrijirea câinilor și pisicilor din adăpost.

Pe de altă parte, există și oportunități pentru activități creative. Andrea propune decorarea fântânii și a podelei cu mozaicuri, construirea unor ziduri din sticle reciclate, realizarea unor obiecte prin tehnica macrameului sau recondiționarea mobilierului și a hainelor.

Gazda îi învață chiar și pe începători câteva trucuri cu cercul de hula hoop. Chris, pasionat de ornitologie, îi invită pe cei interesați să îl însoțească în excursii pentru observarea păsărilor din zonă. Trebuie menționat că anunțul nu stabilește un program fix, iar recenziile descriu un ritm de lucru liniștit și flexibil, care uneori este întrerupt din cauza vremii.

"Acolo, munca nu este cu adevărat muncă, ci voluntariat", rezumă una dintre persoanele care au participat. O altă recenzie îi descrie pe cei doi drept oameni "foarte liniștiți și cu o inimă mare pentru animale". În plus, proprietatea beneficiază de o conexiune rapidă la internet.

Condițiile pentru participarea la programul de voluntariat

Pentru început, perioada minimă de ședere este de două săptămâni, iar proprietatea poate găzdui simultan mai mult de doi voluntari. Familiile nu sunt acceptate și trebuie precizat că gazdele sunt fumătoare. De asemenea, pentru a solicita un loc, există un detaliu important care nu trebuie omis: mesajul trebuie să conțină cuvântul green în subiect. În caz contrar, este posibil ca cei doi să nu îl citească.

Chris și Andrea vorbesc germană, engleză, spaniolă și maghiară. Pe platformă, aceștia au un rating de 100% și insigna Top Host, deși nu toate experiențele voluntarilor au fost perfecte. O recenzie din aprilie 2026 critică lipsa de comunicare a gazdelor. De asemenea, pentru cetățenii din afara Uniunii Europene este obligatorie obținerea vizei corespunzătoare.

În această perioadă, proprietatea intră într-unul dintre cele mai aglomerate sezoane ale anului. Campania de recoltare a măslinelor, pe care gazdele le culeg și le pregătesc pentru conservare, se desfășoară din octombrie până în noiembrie. Este perioada în care căldura verii din Huelva lasă loc primelor ploi, iar solul devine din nou pregătit pentru noi plantări în pădurea comestibilă.