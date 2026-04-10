Live Text Ormuzul ține în șah armistiţiul SUA-Iran, în timp ce Netanyahu forțează negocieri "sub foc" cu Libanul

Război în Iran ziua 42. Ofensiva militară a Israelului împotriva grupării Hezbollah, susținută de Teheran, a devenit un punct major de tensiune în jurul fragilului armistițiu dintre SUA și Iran. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul dorește negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice, însă a subliniat că, în prezent, nu există un armistițiu în vigoare. Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul să nu impună taxe navelor petroliere care tranzitează Ormuz, în timp ce șeful companiei petroliere din Abu Dhabi afirmă că strâmtoarea "nu este deschisă", în condițiile în care puține nave reușesc să o traverseze. O delegație americană se pregătește pentru negocieri în Pakistan, în acest weekend, vizând un posibil acord pe termen lung cu Iranul, în timp ce o pauză de două săptămâni a ostilităților pare, în mare măsură, să fie respectată.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 08:12
Navele traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiul dintre SUA și Iran Nave care traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiul dintre SUA și Iran Profimedia
10.04.2026, 08:13

Discuții sub semnul întrebării între Israel și Liban, în lipsa unui armistițiu

După ce premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul își dorește negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea grupării Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice, acesta a subliniat că nu există un armistițiu în vigoare în timp ce încearcă să inițieze dialogul. De cealaltă parte, un oficial libanez a transmis că "nu vor exista negocieri sub foc".

Oficiali libanezi au declarat, de asemenea, pentru CNN că autoritățile de la Beirut nu au fost informate despre o posibilă întâlnire între Israel și Liban, programată pentru săptămâna viitoare la Washington, după ce un oficial israelian și unul american au afirmat că negocierile ar urma să înceapă la Departamentul de Stat al SUA.

Ministerul de Externe al Libanului și Palatul Prezidențial nu au fost notificate oficial cu privire la invitația lansată de Netanyahu pentru deschiderea discuțiilor, a mai precizat un oficial libanez.

10.04.2026, 08:13

Strâmtoarea Ormuz devine "armă economică", avertizează un lider din sectorul petrolier

Șeful companiei petroliere de stat din Abu Dhabi a declarat că Strâmtoarea Ormuz "nu este deschisă".

Sultan Al Jaber, care conduce Abu Dhabi National Oil Company, a afirmat că tranzitul prin această rută strategică este supus "condițiilor și presiunii politice" exercitate de Iran. "Strâmtoarea nu a fost construită, proiectată, finanțată sau realizată de niciun stat", a adăugat acesta.

Al Jaber, care este și ministrul Industriei și Tehnologiei Avansate din Emiratele Arabe Unite, a subliniat că securitatea energetică și stabilitatea economică globală depind de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, "fără condiții și fără restricții".

"Transformarea acestei rute vitale într-o armă, sub orice formă, nu poate fi acceptată. Ar crea un precedent periculos la nivel global - subminând principiul libertății de navigație, care stă la baza comerțului internațional și, în final, a stabilității economiei mondiale", a mai declarat oficialul.

10.04.2026, 08:13

Petrolul și bursele cresc înaintea negocierilor decisive SUA-Iran din Pakistan

Piețele bursiere asiatice și prețurile petrolului au înregistrat creșteri vineri, înaintea negocierilor intens așteptate între SUA și Iran, programate la Islamabad, care ar putea decide redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transporturile de țiței, esențiale pentru piața globală.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1,1%, în timp ce Shanghai Composite a avansat cu 1%. În Japonia, Nikkei 225 a urcat cu 1,5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a câștigat 1,8%.

Pe piața energiei, petrolul Brent înregistrează preţul de 96,28 dolari/baril, în timp ce petrolul american a sărit de 98 de dolari/baril.

10.04.2026, 08:12

10.04.2026, 08:12

Armistiţiul dintre SUA şi Iran, în pericol din cauza traficului restricţionat al Strâmtorii Ormuz

Trump a transmis un avertisment ferm către conducerea Iranului, după apariția unor informații potrivit cărora Teheranul ar analiza posibilitatea de a percepe taxe navelor petroliere care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează CNN.

"Există relatări conform cărora Iranul percepe taxe petroliere navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz - ar fi bine să nu fie adevărat, iar dacă este, ar trebui să înceteze imediat!", a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

În ciuda unui armistițiu anunțat marți seară, despre care liderul de la Casa Albă a afirmat că include redeschiderea "COMPLETĂ și IMEDIATĂ" a strâmtorii, traficul de petroliere prin această rută strategică rămâne aproape inexistent. Situația este pusă pe seama lipsei unor instrucțiuni clare din partea autorităților iraniene.

Într-o postare ulterioară, Trump a criticat blocajul din zonă: "Iranul face o treabă foarte slabă - unii ar spune lipsită de onoare - în a permite petrolului să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Nu aceasta este înțelegerea noastră!", a transmis acesta.

Potrivit CNN, un oficial de la Teheran a inclus suveranitatea Iranului asupra strâmtorii pe lista de condiții pentru încheierea conflictului, alimentând temerile privind impactul economic și riscul unei crize energetice globale.

De asemenea, Comisia de Securitate a Parlamentului iranian a aprobat un plan care prevede introducerea unor taxe pentru navele care traversează strâmtoarea, precum și consolidarea "rolului suveran al Iranului", potrivit declarațiilor unui membru al comisiei, citate luni de presa de stat.

