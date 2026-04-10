Discuții sub semnul întrebării între Israel și Liban, în lipsa unui armistițiu

După ce premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul își dorește negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea grupării Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice, acesta a subliniat că nu există un armistițiu în vigoare în timp ce încearcă să inițieze dialogul. De cealaltă parte, un oficial libanez a transmis că "nu vor exista negocieri sub foc".

Oficiali libanezi au declarat, de asemenea, pentru CNN că autoritățile de la Beirut nu au fost informate despre o posibilă întâlnire între Israel și Liban, programată pentru săptămâna viitoare la Washington, după ce un oficial israelian și unul american au afirmat că negocierile ar urma să înceapă la Departamentul de Stat al SUA.

Ministerul de Externe al Libanului și Palatul Prezidențial nu au fost notificate oficial cu privire la invitația lansată de Netanyahu pentru deschiderea discuțiilor, a mai precizat un oficial libanez.