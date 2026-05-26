Preţurile petrolului cresc din nou, după ce SUA au reluat atacurile în Iran

Prețurile petrolului au crescut din nou marți, după ce atacurile militare americane din sudul Iranului au spulberat speranțele unui acord de pace iminent.

Zvonurile pozitive despre discuțiile de pace venite atât din SUA, cât și din Iran au făcut ca țițeiul să scadă cu 7% luni - una dintre cele mai abrupte scăderi într-o singură zi din ultimele săptămâni, notează The Independent.

Însă țițeiul Brent a crescut din nou cu 1,40 dolari, sau 1,5%, la 97,56 dolari pe baril marți dimineață, după ce Washingtonul a atacat peste noapte locuri de lansare a rachetelor și nave iraniene care încercau să plaseze mine în apropierea Strâmtorii Ormuz, aruncând o umbră asupra negocierilor care păreau pentru scurt timp aproape de un progres.

West Texas Intermediate, indicele de referință al petrolului american, s-a vândut la 91,25 dolari, încă cu 5,5% sub închiderea de vineri. Nu a existat nicio tranzacție luni din cauza sărbătorii Zilei Memoriale din SUA.

Acțiunile asiatice au arătat o imagine mixtă la începutul tranzacțiilor, după ce indicii erau așteptați să crească pe fondul speranțelor unui acord cu Iranul, Tokyo și Shanghai scăzând în schimb cu aproximativ 0,5%.

Scăderea de luni a avut loc după ce negociatorul-șef și ministrul de externe al Iranului au călătorit la Doha pentru discuții cu prim-ministrul Qatarului pe marginea unui posibil acord care să pună capăt războiului de trei luni. Ambele părți au declarat că au făcut progrese în ceea ce privește un memorandum de înțelegere care ar opri luptele și ar acorda negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord final.

Nikkei a relatat, citând o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, că, în baza acordului, Iranul va curăța minele din strâmtoare în termen de 30 de zile, după care navele din toate țările ar putea naviga liber, Teheranul încetând, de asemenea, colectarea taxelor de tranzit.

"Comercianții pariază puternic că o descoperire va elibera în sfârșit petrolierele paralizate de mult timp blocate în Strâmtoarea Ormuz și în jurul acesteia", a declarat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, într-o notă.

Aceste speranțe nu au durat peste noapte. Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele sale au atacat situri de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să plaseze mine în apropierea căii navigabile, spunând că acțiunea a fost concepută "pentru a proteja trupele noastre de amenințările reprezentate de forțele iraniene".

Mass-media iraniană a raportat explozii în Bandar Abbas și în zonele de coastă din apropiere, de-a lungul strâmtorii.

Nu e prima dată când o înțelegere părea la îndemână, dar apoi se destrăma. "Ne-am apropiat în mod constant de detalii, apoi ne-am prăbușit de mai multe ori în ultimele două luni, iar Hormuz rămâne închis", a declarat Rory Johnston, fondatorul buletinului informativ Commodity Context, pentru Reuters înainte de atacurile de marți.

Teheranul a oprit efectiv aproape toate transporturile maritime non-iraniene către și dinspre Golf de la începutul războiului, blocând aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze și crescând prețurile cu 50% sau mai mult.

Datele de urmărire a navelor au arătat că trei petroliere pentru gaze naturale lichefiate au trecut prin strâmtoare în ultimele zile, îndreptându-se spre Pakistan, China și India, împreună cu un superpetrolier care transporta țiței irakian în China, după ce a fost blocat timp de aproape trei luni.

Luni, Trump și-a reiterat cererea ca Iranul să predea uraniul îmbogățit SUA pentru distrugere, subliniind cât de departe rămân cele două părți în ceea ce privește problemele aflate în centrul negocierilor.

El a mai spus că negocierile cu Iranul "decurg bine", sugerând că SUA continuă discuțiile în ciuda noilor atacuri, dar a avertizat că ar putea relua acțiunile militare dacă discuțiile ar eșua.

"Va fi un acord excelent pentru toți sau niciun acord", a scris el.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că piețele petroliere ar putea intra într-o "zonă roșie" în această vară, pe măsură ce stocurile globale se epuizează dacă strâmtoarea nu se redeschide înainte de sezonul turistic. Israelul a adăugat un nivel suplimentar de incertitudine marți, semnalând că ar putea intensifica atacurile împotriva Hezbollah în Liban.

