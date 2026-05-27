Video Negocierile SUA - Iran, în pericol după ce Israelul a lovit mai multe zone din Liban

Negocierile cruciale dintre Iran și Statele Unite sunt acum în mare pericol, după ce armata israeliană a lovit masiv mai multe zone din sudul Libanului.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 08:10
Armata israeliană le-a cerut marţi locuitorilor din Nabatieh să evacueze imediat acest oraş din sudul Libanului, deja vizat luni, înaintea unor posibile atacuri aeriene.

'Trebuie să vă părăsiţi imediat casele şi să vă deplasaţi la nord de râul Zahrani', a anunţat pe X un purtător de cuvânt militar de limbă arabă, Avishay Adraee.

Cel puţin 12 persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene în Liban, a relatat marţi presa de stat libaneză, în timp ce cresc temerile privind o nouă escaladare între Israel şi Hezbollah, transmite dpa.

Această escaladare violentă riscă să arunce în aer toate eforturile diplomatice, chiar înaintea discuțiilor strategice programate la Washington. 

Imaginile dezastrului surprind amploarea bombardamentelor: clădiri întregi prăbușite, mormane de moloz și un fum gros care acoperă cerul. Totul în timp ce bilanțul victimelor crește dramatic de la o oră la alta.

Un atac israelian a fost şi în Gaza. Acolo o clădire rezidențială a fost lovită de drone.

razboi iran israel liban negocieri
