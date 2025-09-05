Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani. Anunţul făcut de Palatul Buckingham

Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham cu "profundă durere".

Ea "a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa", se arată într-un comunicat publicat vineri, iar steagul de la Palatul Buckingham a fost coborât în ​​bernă.

Ducesa, Katharine, a fost cel mai în vârstă membru al Familiei Regale, căsătorită cu Prințul Edward, Ducele de Kent, văr primar al regretatei Regine Elisabeta a II-a.

"Regele și Regina și toți membrii Familiei Regale se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu și în amintirea cu drag a devotamentului de-o viață al ducesei față de toate organizațiile cu care a fost asociată, a pasiunii sale pentru muzică și a empatiei sale pentru tineri", a declarat Palatul, într-un comunicat, citat de BBC.

Ducesa era o mare iubitoare de muzică - sprijinind organizații caritabile pentru muzică și predând muzică într-o școală primară din Hull, unde elevii nu știau nimic despre identitatea ei regală și unde era cunoscută sub numele de "Doamna Kent".

Poate cele mai cunoscute imagini cu ducesa sunt cele din aparițiile sale de la Wimbledon, unde era văzută în mod regulat urmărind meciurile de tenis și pășind pe teren pentru a acorda premii.

Ea i-a oferit un umăr pe care să plângă învinsei Novotna - dar cinci ani mai târziu era acolo pentru a-i înmâna trofeul vedetei cehe de tenis.

Născută Katharine Worsley, dintr-o familie aristocratică din Yorkshire, ducesa a devenit parte a Familiei Regale în 1961, când s-a căsătorit cu Ducele de Kent, nepotul Regelui George al V-lea.

Prințesa Anne s-a numărat printre domnișoarele de onoare la nunta lor de la Catedrala York, regretata Regină Elisabeta a II-a și Prințul Charles fiind în congregație.

Ducesa a preluat o serie regulată de îndatoriri regale, dar de-a lungul vieții și-a croit și un drum individual.

A devenit catolică în 1994, fiind prima persoană din familie care s-a convertit la catolicism în ultimii 300 de ani, descriind-o ca fiind "o decizie personală îndelung meditată".

Ducesa a fost primită în biserica catolică de către arhiepiscopul de Westminster de atunci, cardinalul Basil Hume.

A devenit voluntară în organizația caritabilă pentru persoanele fără adăpost Passage, pe care cardinalul Hume o ajutase să o înființeze - și care acum se bucură de un sprijin important din partea Prințului de Wales.

