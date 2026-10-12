Papa Leon al XIV-lea va fi supus marţi dimineaţă unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui nodul de mici dimensiuni descoperit la unul dintre plămâni, a anunţat luni biroul de presă de la Vatican, citat de Reuters.

Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni marți, după descoperirea unui nodul - Sursa: Profimedia

Duminică, suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a dezvăluit că formaţiunea, un nodul de mici dimensiuni descoperit la un control medical recent, este ''bine localizată'' şi a fost depistată într-un stadiu incipient.

"Acesta (n.r. - nodulul) a fost detectat într-un stadiu foarte incipient şi este bine ţinut sub control medical. Operaţia este deja programată pentru următoarele zile", spune Papa Leon, suveran pontif.

Anunţul privind intervenţia chirurgicală a ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate, iar medicii oncologi au venit cu primele explicaţii.

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"Un nodul pulmonar nu este același lucru cu cancerul pulmonar", spune Stephen Liu, medic oncolog.

Suveranul Pontif urmează să fie operat la Spitalul Gemelli din Roma, locul în care au primit îngrijiri medicale şi alţi suverani pontifi de-a lungul timpului. Unitatea medicală are chiar şi un apartament special destinat papilor, pregătit pentru astfel de situaţii.