Gândurile şi rugăciunile credincioşilor din întreaga lume se îndreaptă acum către Papa Leon, după ce Suveranul Pontif a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate. Vestea a stârnit îngrijorare în rândul milioanelor de catolici după ce medicii au descoperit, în urma ultimelor investigaţii, un nodul la nivelul plămânilor. În următoarele zile, Papa Leon urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale, un moment delicat, urmărit cu emoţie şi speranţă de oameni de pe tot globul. Până atunci, rugăciunile se înalţă din toate colţurile lumii, iar milioane de oameni speră ca Suveranul Pontif să treacă cu bine peste această încercare şi să se întoarcă sănătos în mijlocul celor pe care îi păstoreşte.

Papa Leon a anunţat că urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale, în următoarele zile, pentru îndepărtarea nodulului descoperit recent la nivelul plămânului.

"Aș dori să-i spun Papei că suntem alături de el și ne rugăm pentru el așa cum o face şi el pentru noi".

"Sperăm ca operația să meargă bine pentru el, că va fi sănătos după aceea", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

"Acesta (n.r. - nodulul) a fost detectat într-un stadiu foarte incipient şi este bine ţinut sub control medical. Operaţia este deja programată pentru următoarele zile", spune Papa Leon, suveran pontif.

Anunţul privind intervenţia chirurgicală a ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate, iar medicii oncologi au venit cu primele explicaţii.

"Un nodul pulmonar nu este același lucru cu cancerul pulmonar", spune Stephen Liu, medic oncolog.

Suveranul Pontif urmează să fie operat la Spitalul Gemelli din Roma, locul în care au primit îngrijiri medicale şi alţi suverani pontifi de-a lungul timpului. Unitatea medicală are chiar şi un apartament special destinat papilor, pregătit pentru astfel de situaţii.