Zi plină a Papei Leon în vizita istorică pe care Suveranul o efectuează în Turcia. A fost întâmpinat cu aplauze şi multă bucurie la Catedrala Sfântului Duh din Istanbul. Apoi a mers împreună cu patriarhul ecumenic Bartolomeu în locul unde s-au pus bazele religiei creştine – în cetatea antică Niceea.

Papa Leon şi-a început ziua întâlnindu-se cu episcopi și oficiali bisericești la Catedrala Sfântului Duh, o biserică barocă din secolul al XIX-lea situată în cartierul Şişli din Istanbul. Suveranul Pontif a făcut apel la unitatea prin credinţă.

"Învăţăm o lecţie importantă: credinţa creştină trebuie să fie întotdeauna exprimată în limbile şi categoriile culturii în care trăim" a declarat Papa Leon.

Papa a fost întâmpinat aici de o mică parte din cei 33 de mii de catolici din Turcia. Studenţi europeni şi africani, dar şi un grup de preoţi din Texas, au aşteptat cu emoţie întâlnirea.

"Vizita Papei Leon poate încuraja creştinismul şi mica comunitate de aici să meargă mai departe, să umble cu credinţă şi apoi, într-o zi, să vadă roadele pe care Domnul le poate aduce acestui pământ" a spus preotul Giuseppe Spoto.

Cel mai emoţionant moment al zilei a fost vizita la Iznik, care în antichitate purta numele de Niceea, pentru a marca împreună cu patriarhul ecumenic Bartolomeu şi alţi lideri ai Bisericilor creştine, 1.700 de ani de la Primul Conciliu Ecumenic din istoria Bisericii, cel care a pus bazele religiei creştine.

Papa Leon, vizită la înălţime

Papa a vrut să vadă din aer siturile arheologice şi a călătorit cu un elicopter.

S-a rugat apoi împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la ruinele Bazilicii Sfântului Neofit.

"Dorinţa de deplină comuniune între toţi credincioşii în Isus Hristos este întotdeauna însoţită de căutarea fraternităţii, între toate fiinţele umane" a mai spus Papa Leon.

Dar nu toată lumea l-a primit cu braţele deschise. Lideri islamişti acuză faptul că vizita Papei este un act politic, care propovăduieşte creştinismul într-o ţară profund musulmană cum e Turcia.

