Video Papa Leon, primit cu onoruri militare în Liban. Apelul emoționant pentru populație: Aţi suferit mult

Papa Leon al XIV-lea îşi continuă primul său turneul extern! A părăsit Turcia şi a aterizat ieri în Liban, unde a fost primit cu mare fast. Suveranul pontif a transmis un mesaj puternic de pace şi i-a îndemnat pe libanezi să fie curajoşi şi să NU plece din ţara lor.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 12:38

21 de lovituri de tun au marcat sosirea Papei Leon pe aeroportul din Beirut. Suveranul pontif a păşit pe un covor roşu, unde a fost primit de preşedintele libanez şi de premier, ambii, acompaniaţi de soţiile acestora. Doi copii îmbrăcaţi în costume tradiţionale i-au oferit lui Leon flori, pâine şi apă.

Ceremonia grandioasă a continuat cu un spectacol muzical inedit.

În cele din urmă, pe o vreme ploioasă, suveranul pontif, escortat de garda călare, s-a îndreptat cu papamobilul spre palatul prezidenţial din Beirut. Pe ritmuri libaneze, a fost întâmpinat de dansatori şi localnici care au aruncat flori şi orez.

Mesajul Papei: pace, speranță și unitate

A semnat apoi în Cartea de Onoare şi a primit şi un cadou din partea nepotului preşedintelui: o rachetă şi mingi de tenis. Papa a vorbit despre pace, un cuvânt pe care l-a repetat de 27 de ori în discursul său.

"Aţi suferit mult din cauza consecinţelor unei economii care ucide. Dar întotdeauna aţi vrut şi aţi ştiut cum să o luaţi de la capăt. Pacea înseamnă să ştii să trăieşti împreună. Vă încurajez să nu vă separaţi niciodată de poporul vostru. Să vorbiţi o singură limbă, şi anume limba speranţei care, începând mereu de la zero, îi uneşte pe toţi", a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Pe parcursul şederii sale, Suveranul Pontif va merge şi la locul exploziei devastatoare din portul Beirut de acum cinci ani, care a ucis 218 oameni.

