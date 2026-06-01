De două zile francezii nu dorm, ci trăiescla intensitate maximă triumful clubului Paris Saint Germain! Zeci de mii de suporteri i-au întâmpinat ieri pe dublu-campionii europeni, într-o paradă spectaculoasă, la Turnul Eiffel. Sărbătoarea a ajuns şi la Palatul Élysée, unde preşedintele Emmanuel Macron i-a felicitat pe jucători, dar a condamnat violenţele care au umbrit noaptea victoriei.

Nici bine întorşi de la Budapesta, jucătorii clubului Paris Saint-German au fost primiţi ca nişte adevăraţi eroi la Paris. Peste 100.000 de suporteri au luat parte la ceremonia explozivă, organizată la baza Turnului Eiffel. Champ de Mars s-a transformat imediat într-o mare de roşu şi albastru.

Rând pe rând, în aplauzele fanilor, campionii au luat trofeul în braţe, plini de energie.

"Suntem aici pentru că PSG este o parte importantă a copilăriei noastre. Îi susţinem de când eram mici. Şi este incredibil să ne întoarcem acasă pentru a doua oară cu trofeul Ligii Campionilor, este incredibil". "A fost cea mai frumoasă noapte din viaţa mea la Paris. De aceea a trebuit să fiu la această paradă", spun fanii.

Autorităţile au mobilizat în jur de 5.400 de poliţişti şi jandarmi pentru această ceremonie.

800 de arestări

Ovaţiile s-au mutat apoi la Palatul Elysee, unde campionii au fost primiţi de preşedintele Emmanuel Macron. Liderul francez a condamnat însă violenţele de sâmbătă seară, soldate cu un mort, zeci de răniţi şi aproape 800 de arestări.

"Din păcate, am văzut - şi nu vreau să ne obişnuim cu asta şi nimeni nu vrea să ne obişnuim cu asta - scene de violenţă inacceptabile la Paris şi în alte oraşe. Acesta nu e fotbal, nu e sport, nu e ceea ce iubim", a declarat Emmanuel Macron.

Fanii şi jucătorii au continut distracţia pe stadionul Parc des Princes, unde au avut parte de concerte, dans şi voie bună. Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.

Petrecere a fost şi la Londra. Fanii echipei pierzătoare, Arsenal, au ieşit şi ei în stradă unde au sărbătorit titlul de campioni ai Angliei. De la bordul autobuzelor etajate, fotbaliştii au făcut baie în mulţimea extaziată.

