Un labrador din România a reușit o performanță rară: a promovat în Slovenia cel mai dificil examen internațional pentru câinii de căutare și salvare. Din peste patru mii de câini certificați în lume, doar câteva zeci au trecut această probă. Următoarea provocare pentru Tobi: certificarea pentru căutări sub dărâmături.

Tobi, un Labrador de 4 ani și jumătate, e mândria stăpânilor săi. A promovat cu brio cel mai dificil test internațional pentru câinii de căutare-salvare.

"Noi putem căuta un areal, o pădure de exemplu, dacă avem un grup de turiști care este pierdut", a spus Gabriela Munteanu, stăpâna lui Tobi.

"A a trebuit să caute o suprafață de 6 hectare timp de o oră cu număr necunoscut de victime și să facă asta de 3 ori în 24 de ore", a spus şi Rareș Munteanu, stăpânul lui Tobi.

După acest succes şi deja cu o primă misiune încheiată în palmares, Tobi se pregăteşte să obţină şi certificatul pentru căutări sub dărâmături.

Cum știm deja că esențele tari se țin în sticluţe mici, un alt câine, pe nume Tedi, nu se dă în spate de la provocări, ci se antrenează, pe partea sportivă.

"Căutare în pădure efectiv a victimelor, în funcție de nivel un număr mai mare sau mai mic de victime, disciplină, obediență", a precizat Iulian, stăpânul lui Tedi.

Cu toate că a început pregătirea de doar câteva luni, Nala a reușit şi ea să-și surprindă stăpâna chiar de la prima căutare.

"Am fost șocată că i-am dat drumul de la mașină și până să ajung eu găsise deja primii doi oameni. E foarte isteață și de fapt mie mi se pare că cea mai mare problemă ar fi că e mai șmecheră decât mine în sensul în care tot timpul încearcă să fenteze, să nu facă, dar să primească ceva", a mărturisit Carmen Țurcanu, stăpâna Nalei.

În testele de misiuni, la nivel internațional, limita de vârstă a patrupedului este de 7 ani. Certificarea internaţională a acestor câini-eroi este valabilă 2 ani şi le permite salvatorilor să participe la misiuni de căutare-salvare oriunde e nevoie de ei.

