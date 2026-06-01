Mansarda unei case din Petroșani a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit

Incendiu puternic la o casă din municipiul Petroşani. Mansarda şi acoperişul au fost cuprinse, luni dimineaţa, de un incendiu ce a fost declanşat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric. 

de Denisa Vladislav

la 01.06.2026 , 10:10
Mansarda unei case din Petroșani, cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit - Sursa: ISU Hunedoara
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Operaţiunea de stingere a focului a fost dificilă, întrucât mansarda casei era construită din lemn şi alte materiale uşor inflamabile, a precizat sursa citată.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la mansarda şi acoperişul locuinţei, cu posibilitatea de extindere a focului la două case învecinate şi la anexele gospodăreşti.

"Misiunea de stingere a fost foarte dificilă întrucât mansarda casei era construită din lemn și alte materiale ușor inflamabile. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze focul în limitele găsite, locuințele din proximitate au fost protejate și din fericire, nu au existat victime", au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii militari din Petroşani şi cei din serviciul voluntar din Petrila au reuşit să localizeze şi să lichideze focul în limitele găsite, iar locuinţele din proximitate au fost protejate.

Nu au existat victime omeneşti.

Denisa Vladislav Like
incendiu petrosani acoperis mansarda
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Ce mesaj a transmis Gigi Nicolae imediat după eliminarea sa de la Survivor România: „Plec cu capul sus”
Ce mesaj a transmis Gigi Nicolae imediat după eliminarea sa de la Survivor România: „Plec cu capul sus”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Metalul mai scump de zece ori decât aurul. Două țări dețin aproape toată producția
Metalul mai scump de zece ori decât aurul. Două țări dețin aproape toată producția
Breaking News! 55 de persoane au murit după o explozie puternică la un depozit
Breaking News! 55 de persoane au murit după o explozie puternică la un depozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Evenimente » Mansarda unei case din Petroșani a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.