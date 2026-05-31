Scumpirile accelerate forţează românii să-şi caute mai multe locuri de muncă. De la tineri aflaţi la început de carieră şi până la adulţi cu familii numeroase, mulţi renunţă la zilele libere. Analiştii avertizează: pe cât de uşor ne-am pierdut bunăstarea financiară, pe atât de greu ne va fi să o recuperăm.

"În timpul săptămânii sunt aici, de la 10 la 7 seara. În weekend sunt de la cinci dimineaţa, până seara, la 10. Muncesc non-stop, da. Nu prea am pauză", a declarat Rafael Morărescu, angajat.

La 22 de ani, Rafael lucrează de luni până vineri într-un call center, în cadrul unei corporaţii din Capitală. Sâmbăta şi duminica este recepţioner la un hotel. În acelaşi timp, studiază afaceri internaţionale, în anul întâi. Viaţa în Bucureşti e din ce în ce mai scumpă, iar planurile lui - ambiţioase.

Rafael: Eu vreau să fac o investiţie să îmi iau un apartament.

Reporter: La ce venit lunar ajungi cu cele două locuri de muncă?

Rafael: Cam la un 6.100 de lei. Un pic peste mediu aşa.

Peste jumătate de milion de români au mai multe contracte de muncă

"Este extrem de epuizant. Tinerii ăştia sunt extrem de ambiţioşi, dar şi cu două joburi - ele nu pot fi joburi de mare responsabilitate, deci cu salarii foarte mari. Eu insist pe un job şi bun", a subliniat Adrian Mitroi, analist economic.

Mai bine de jumătate de milion de români au, însă, două sau mai multe contracte active - potrivit datelor obţinute de Observator de la Inspecţia Muncii. Iar numărul e în creştere. Unul din doi angajaţi crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent în România, potrivit unui sondaj făcut de o platformă de recrutare.

Scumpirile îi împing pe angajaţi spre al doilea job

"Avem nevoie de bani şi de diversitate. Ştiţi şi dumneavoastră ce vremuri trăim. Un singur loc de muncă poate să nu mai ofere stabilitate cum oferea cândva. M-am gândit şi mă gândesc la asta, la un venit suplimentar", a adăugat o persoană.

Nu doar tinerii caută să lucreze în mai multe locuri.

"Datele ne arată că majoritatea celor care aplică pentru un al doilea job - în general pentru joburi part-time au peste 35 de ani şi explicaţia stă în faptul că vorbim despre oameni care deja se află într-un punct de maturitate şi personală şi profesională. Au rate, au copii şi sigur că salariile pe care le au poate nu au mai trecut prin majorări în ultimul an", a explicat Ana Călugăru, reprezentanta unei platforme de recrutare.

"Presiunea pe curs, pe inflaţie va continua, iar joburile nu mai compensează în creştere nominală inflaţia. Cât de repede am pierdut prosperitatea asta, atât de greu o vom acapara înapoi", a mai transmis analistul economic.

Domeniile în care românii caută cel mai des joburi part-time

Serviciile de ride-sharing, curieratul, HoReCa şi industria alimentară sunt printre cele mai căutate domenii pentru job-urile part-time.

"Cei mai mulţi pornesc de la 1.000-1.500 de euro, sigur - şi salarii mai mici de atât. Suplimentarea reprezintă undeva până în 50% faţă de salariul actual", a punctat Ana Călugăru.

O altă analiză recentă arată că aproape jumătate dintre românii care obțin venituri din activități independente au, în paralel, și un contract de muncă.

