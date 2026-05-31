Noaptea extremelor la Paris! Pe lângă trofeul mult râvnit, victoria PSG a reaprins şi un scenariu pe care autorităţile îl cunosc deja, de anul trecut. Entuziasmaţi până peste cap, suporterii francezi au umplut străzile, unde s-au bătut cu poliţia şi au incendiat vehicule. Ca să le facă faţă, forţele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene. Violenţele au început încă din prima repriză a partidei şi au continuat până târziu în noapte. Sute de persoane au fost reţinute.

Faimosul Paris, transformat în câmp de luptă. Scenele violente desprinse parcă din filmele de acţiune au izbucnit încă din prima repriză a partidei disputate la Budapesta.

Suporteri în stradă, maşini incendiate şi sute de arestări

Extaziate, cele mai înfocate grupuri de suporteri francezi au trecut de zonele securizate şi s-au luat la bătaie cu poliţia. Au incendiat maşini şi biciclete, au spart geamurile magazinelor şi au dat cu artificii. Mai bine de 400 dintre aceştia şi-au petrecut noaptea după gratii. Confruntările cu forţele de ordine s-au intensificat pe parcursul serii. Ca să le ţină piept, ofiţerii au folosit gazele lacrimogene. Chiar şi aşa, şapte poliţişti au fost răniţi.

Autorităţile au confiscat zeci de torţe şi articole pirotehnice.

Întreg haosul vine în ciuda măsurilor dure luate de autorităţi. 22.000 de jandarmi au fost mobilizaţi în toată Franţa, dintre care 8.000 la Paris. Cu o zi înainte, comercianţii şi-au baricadat vitrinele magazinelor.

Franţa, în stare de alertă înaintea finalei

"O nouă stea străluceşte deasupra Parisului! Franţa este mândră.”

În încercarea de a mai stinge focul, preşedintele Emmanuel Macron a felicitat pe reţelele sociale clubul Paris Saint-Germain pentru victorie şi a declarat că Franţa este mândră.

"Doar în Franţa victoria unui club de fotbal stârneşte revolte. Doar în Franţa toată lumea se simte obligată să se încuie în casele lor într-o noapte ca aceasta."

Un mesaj mai dur însă a venit de la lidera de facto a extremei drepte - Marine Le Pen - care a declarat că francezii nu mai suportă să vadă astfel de scene violente ce se înmulţesc la cel mai mic pretext. Astăzi, aproape 100.000 de persoane sunt aşteptate să ia parte la parada campioanei en-titre.

