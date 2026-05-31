LOTO 6/49 duminică 31 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Românii au avut o nouă șansă la câștiguri importante la tragerile loto de duminică, 31 mai, după ce la tragerile loto de joi, 28 mai, Loteria Română a acordat peste 20.100 de câştiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.

Duminică, 31 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Româna a acordat peste 30.080 de câştiguri în valoare totală de peste 2,52 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 31 mai 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 9, 1, 43, 26, 36 +14

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1 7 3 9 2 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 9 2 7 7 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 2 3 0 2 0 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 27, 28, 12, 4, 5

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 18, 40, 6, 39, 2, 32

Report cumulat la Noroc de peste 1,25 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,45 milioane de lei (peste 468.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 92.500 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 195.500 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 744.700 de lei (peste 141.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 39.100 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 43.100 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare duminică 28 mai 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 10, 19, 3, 45, 20 + 10

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 289011

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 881746

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0335334

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 33, 36, 11, 20, 14, 10

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 19, 21, 35, 30, 13, 22

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 501.801,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Broşteni, judeţul Suceava.

