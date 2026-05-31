LOTO 6/49 duminică 31 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Românii au avut o nouă șansă la câștiguri importante la tragerile loto de duminică, 31 mai, după ce la tragerile loto de joi, 28 mai, Loteria Română a acordat peste 20.100 de câştiguri în valoare totală de peste 2,18  milioane de lei.

de Redactia Observator

la 31.05.2026 , 18:51
LOTO 6/49 duminică 31 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi LOTO 6/49 duminică 31 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi - arhivă
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Duminică, 31 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Româna a acordat peste 30.080 de câştiguri în valoare totală de peste 2,52 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 31 mai 2026

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 9, 1, 43, 26, 36 +14
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1 7 3 9 2 6
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 9 2 7 7 8
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 2 3 0 2 0 7
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 27, 28, 12, 4, 5
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 18, 40, 6, 39, 2, 32
Articolul continuă după reclamă

Report cumulat la Noroc de peste 1,25 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,45 milioane de lei (peste 468.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 92.500 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 195.500 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 744.700 de lei (peste 141.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 39.100 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 43.100 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare duminică 28 mai 2026

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 10, 19, 3, 45, 20 + 10
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 289011
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 881746
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0335334
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 33, 36, 11, 20, 14, 10
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 19, 21, 35, 30, 13, 22

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 501.801,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Broşteni, judeţul Suceava. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto 6 49 trageri loto premii loto numere castigatoare loto
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Ştiri sociale » LOTO 6/49 duminică 31 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.