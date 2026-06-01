Video Şi-a condus tatăl spre moarte, după ce s-a urcat băută la volan. Tragedie în Argeş
Accident mortal de un drum din judeţul Argeş. O şoferiţă de 55 de ani şi-a ucis tatăl, după ce a urcat băută la volan.
Femeia se afla în maşină cu tatăl ei, în vârstă de 79 de ani. A pierdut, însă, controlul maşinii, a ieşit de pe partea carosabilă şi s-a izbit de un cap de pod. Bărbatul a fost scos de urgenţă din mașină de salvatori și dus la spital, dar nu a mai putut fi salvat.
Testată cu aparatul etilotest, şoferiţa avea 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şi ea a fost transportată la spital pentru îngrijiri, dar şi pentru prelevarea de probe biologice.
