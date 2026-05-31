Iar dacă în Paris s-a lăsat cu victime şi sute de arestări, în Bucureşti a fost atmosferă de sărbătoare. Microbiștii s-au adunat alături de prieteni și familie pentru a urmări finala UEFA Champions League și au umplut localurile din Centrul Vechi. Victoria celor de la Paris Saint Germain a fost întâmpinată cu strigăte de bucurie și aplauze, iar petrecerile au continuat până târziu.

Dacă este meci, înseamnă că toată lumea trebuie să îşi lase planurile deoparte. Nici cei din Capitală nu au făcut excepție.

"E sărbătoare în Centrul Vechi, iar fiecare terasă s-a transformat într-o adevărată tribună în aer liber. Fanii au venit cu familia, cu prietenii și cu mult entuziasm pentru marea finală", transmite Alexia Bucur, reporter Observator.

Suporterii au luat cu asalt terasele din Centrul Vechi

"Asta fac de când sunt mic, am făcut şi fotbal şi asta e o tradiţie, să ies cu prietenii mei", a declarat un microbist.

"E cu totul altceva faţă de a sta acasă, poate nu vin toţi, şi nu trebuie să vină toţi, 2-3 prieteni şi e perfect", a adăugat altă persoană.

"La mine acasă nu se putea pentru că am 2 copii mici, la el acasă e prea puţin loc şi nu se putea, şi la el nu ştiu exact. Am făcut un compromis şi am zis hai în oraş!", a mai spus un suporter.

"Este mult mai interesant atunci când trăieşti un sentiment cu mai mulţi oameni la un loc. Chiar dacă sunt şi fani ai echipei adverse şi fani ai echipei cu care noi ţinem, este mişto să vedem ambele reacţii", a mai precizat un fan.

Terasele arhipline cu suporterii ambelor echipe

Toţi au stat cu sufletul la gura pentru a afla echipa câştigătoare.

"Nu a contat cine a jucat, nu a contat cine a ţinut cu cine, am ţipat la orice gol a fost, a fost cea mai bună atmosferă din lume", a transmis un microbist.

"Am venit cu soţia, cu băiatul, cu cumnatul şi cumnata. Este un meci foarte important, îl aşteptăm de un an de zile, ne uităm, urmărim UCL. Acasă urmărim meciurile de zi cu zi, şi un meci important trebuie urmărit de la terasă", a subliniat alt suporter.

"Suntem extrem de entuziasmaţi, faptul că vedem atâta lume la terasă, ne bucură foarte mult şi de asemenea suntem la cuţite văzând rezultatul final. Eu a trebuit să sun la minim 15 terase să întreb dacă mai au locuri, am reuşit să prindem într-un final", mai spune un microbist.

Victoria a fost sărbătorită până în zori.

