Un copil de doi ani din Braşov a plătit cu viaţa ignoranţa părinţilor. A murit într-un accident de maşină, aruncat pe asfalt de forţa impactului. Băiatul era aşezat pur şi simplu pe banchetă, la fel ca încă patru copii din autoturismul familiei. Niciunul nu stătea în scaunul special, aşa cum prevăd legea şi normele de siguranţă. Adulţii au crezut că, fiind un drum scurt, nu se poate întâmpla nimic rău.

Copilul de doi ani era împreună cu familia în maşina supra-încărcată. Tatăl lui a intrat în depăşire, iar un şofer care mergea în acelaşi sens a făcut aceeaşi manevră fără să se asigure. A rezultat un carambol devastator.

Accidentul s-a produs pe DN1 între localităţile Şercaia şi Mândra, în judeţul Braşov. În maşina din spatele meu răsturnată în afara şoselei erau 6 persoane: 2 adulţi şi 4 copii, cu vârste între 2 şi 6 ani. Din păcate, pentru un băiat de 2 ani şi 8 luni medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

O femeie aflată în aceeaşi maşină a fost transportată de urgenţă la spital după ce medicii au reuşit să o resusciteze.

"Alţi 3 copii cu diferite traumatisme au fost transportaţi către spitalul de pediatrie. Doi adulţi, un bărbat şi o femeie, au fost transportaţi la spitalul judeţean Braşov politraumatizaţi, iar alţi trei implicaţi au refuzat transportul spre spital.", explică Kinga Bordea, reprezentant ISU Braşov.

Moartea copilului de doi ani a fost rezultatul unei lungi serii de erori, spun specialiştii în conducere defensivă.

"Cum ar fi depăşirea fără să se asigure că cel din faţă a iniţiat o manevră asemănătoare cu acesta. Vobim despre mai multe persoane în maşină, faţă de numărul de locuri pe care îl are, vorbim de copii neasiguraţi în scaunele speciale, de grabă, de neatenţie, vorbim de distragere.", precizează Sorin Bădică, specialist în conducere defensivă.

Potrivit legii, copiii trebuie să călătorească în scaune speciale dacă au sub un metru şi 35 de centimetri înălţime. 120 de copii mor anual, în medie, în accidente rutiere pentru că nu sunt protejaţi de sisteme de siguranţă. Justiţia a condamnat, în premieră, anul trecut, doi părinţi din Iaşi care nu şi-au ţinut bebeluşul în scaun de maşină. Copilul a murit după ce s-a lovit de mai multe ori la cap din cauza frânelor bruşte.

