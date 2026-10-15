Pastor român din SUA, sub acuzare pentru o fraudă de 13 milioane de dolari. Ar fi înșelat zeci de credincioşi

Un pastor român al unei biserici creștine din Kirkland, statul Washington, a fost pus sub acuzare pentru zece infracțiuni de fraudă electronică și cinci infracțiuni de spălare de bani, într-un dosar care vizează o presupusă schemă de fraudă de 13 milioane de dolari, anunţă Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Vest al Statelor Washington.

Cristian Popescu, în vârstă de 46 de ani, este acuzat că ar fi creat o companie fictivă de internet și ar fi obținut milioane de dolari de la membrii congregației sale, bani pe care i-ar fi folosit pentru cheltuieli personale și tranzacții bursiere.

Cristian Popescu, cetățean român stabilit în Bothell, Washington, este pastorul comunității creștine „Passion for Christ” din Kirkland. Acesta s-a prezentat marți în fața Tribunalului Federal din Seattle, unde a pledat nevinovat. Procesul său a fost programat să înceapă pe 21 decembrie 2026, potrivit procurorului federal interimar Charles Neil Floyd.

„Potrivit acuzațiilor din rechizitoriu, inculpatul a creat iluzia unei platforme online de succes, care combina o piață digitală valoroasă cu o rețea de socializare”, a declarat procurorul federal interimar Neil Floyd.

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„Popescu a atras investitori din propria biserică prin materiale de marketing false, site-uri web și birouri luxoase, după care le-a folosit banii pentru propriul lux și pentru tranzacții bursiere speculative, trădându-le atât încrederea financiară, cât și pe cea religioasă”, a adăugat acesta.

„Acuzațiile arată că un lider religios ar fi abuzat de încrederea celor care împărtășeau aceeași credință pentru a obține ilegal milioane de dolari în beneficiul său personal”, a declarat W. Mike Herrington, agent special responsabil al biroului FBI din Seattle.

Potrivit acestuia, Cristian Popescu ar fi înșelat zeci de membri ai propriei biserici printr-o serie de minciuni elaborate, inclusiv promisiuni privind o viitoare listare la bursă și afirmații potrivit cărora profiturile companiei urmau să aducă beneficii comunității.

„FBI și partenerii noștri vor continua să urmărească traseul banilor pentru a descoperi aceste scheme și pentru a-i trage la răspundere pe cei care comit fraude”, a precizat Herrington.

La rândul său, Carrie Nordyke, agent special responsabil al Diviziei de Investigații Criminale a Fiscului american (IRS-CI) din Seattle, a subliniat că infracțiunile financiare pot avea consecințe devastatoare asupra victimelor.

„Infracțiunile financiare nu sunt infracțiuni fără victime și adesea distrug viețile celor afectați. Escrocii folosesc orice mijloace, inclusiv abuzul de pozițiile de încredere pe care le ocupă, pentru a-i înșela pe cei care le caută îndrumarea și protecția”, a declarat aceasta.

Compania fictivă prin care ar fi atras peste 30 de investitori

Potrivit rechizitoriului, încă din 2015, Cristian Popescu susținea că deține și conduce o companie din Bellevue, numită Followone Inc. Acesta pretindea că firma dezvoltase o platformă de internet care combina o piață online globală cu o rețea de socializare. Utilizatorii ar fi putut cumpăra și vinde produse și servicii, inclusiv automobile, proprietăți imobiliare, servicii medicale, alimente și servicii turistice.

În realitate, potrivit anchetatorilor, platforma era alcătuită dintr-o serie de interfețe nefuncționale, iar Popescu ar fi folosit informații false și metode înșelătoare pentru a atrage peste 30 de investitori.

Printre afirmațiile false pe care le-ar fi făcut se numără faptul că firma genera venituri de milioane de dolari, că urma să fie listată pe bursa Nasdaq și că valoarea investițiilor acționarilor crescuse semnificativ.

Le-ar fi spus credincioșilor că Dumnezeu i-a ales să investească

Cristian Popescu și-ar fi folosit poziția de pastor pentru a recruta investitori din propria congregație.

Potrivit procurorilor, acesta le spunea credincioșilor că Dumnezeu îi alesese să investească în companie și că, prin această investiție, contribuiau la îndeplinirea misiunii bisericii.

De asemenea, le promitea că banii investiți vor rămâne în cadrul Followone și că își vor putea retrage fondurile în orice moment. Popescu ar fi impus reguli stricte de confidențialitate în relația cu investitorii. Le cerea să semneze acorduri de nedivulgare a informațiilor și să utilizeze servicii de mesagerie criptată.

La întâlnirile față în față, le solicita să își închidă telefoanele și să dezactiveze dispozitivele inteligente, inclusiv asistenții vocali precum Alexa de la Amazon.

Birouri luxoase și angajați fictivi pentru a crea imaginea unei afaceri de succes

Pentru a menține aparența unei companii prospere, Popescu publica propriile comunicate de presă, care conțineau informații false sau înșelătoare despre performanțele Followone. De asemenea, susținea în mod fals că angajase ingineri software de top de la companii importante.

Acesta închiriase spații de birouri scumpe în Bellevue și pretindea că firma avea 20 de angajați, deși, în realitate, doar trei persoane lucrau acolo.

Pastorul le promitea investitorilor că puteau obține un loc în consiliul de administrație al Followone Inc. dacă ajungeau să investească un milion de dolari.

Potrivit rechizitoriului, îi îndemna să își retragă economiile pentru pensie, să contracteze împrumuturi personale sau credite garantate cu locuințele și chiar să folosească banii economisiți pentru studiile universitare ale copiilor.

Ar fi pretins că firma valorează 1,4 miliarde de dolari

Anchetatorii susțin că Popescu utiliza firme-paravan pentru a crea impresia că Followone avea relații comerciale cu alte companii. În realitate, ar fi folosit banii investitorilor pentru a achita facturi fictive emise de societăți pe care le controla, după care direcționa fondurile către propriul beneficiu.

Pentru a-i liniști pe investitori, Popescu ar fi creat și un site care afișa creșteri substanțiale ale valorii investițiilor acestora. La un moment dat, susținea că Followone Inc. valora 1,4 miliarde de dolari, deși știa că societatea avea o valoare foarte mică sau chiar nulă.

În cele din urmă, compania a fost evacuată din birourile luxoase pe care le ocupa, după ce acumulase datorii la chirie de peste 350.000 de dolari. Când investitorii au început să își ceară banii înapoi, Popescu ar fi amânat rambursările, motivând că restituirea fondurilor ar putea afecta listarea companiei la bursă.

Potrivit procurorilor, atunci când investitorii solicitau mai multe informații despre Followone sau puneau la îndoială afirmațiile sale, pastorul invoca poziția pe care o ocupa în biserică, devenea furios și le spunea că sunt posedați de demoni.

Peste 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în conturile familiei

Cristian Popescu ar fi transferat direct în contul său bancar sume provenite din investițiile atrase de Followone. Ulterior, ar fi utilizat fondurile pentru cheltuieli personale sau pentru alimentarea propriului cont de investiții bursiere.

Potrivit rechizitoriului, peste 4,5 milioane de dolari din fondurile Followone au fost transferate în conturi aparținând lui Popescu, soției sale și altor membri ai familiei. În plus, între 2017 și 2024, acesta și-ar fi plătit salarii de peste un milion de dolari din fondurile companiei.

Soția sa ar fi primit aproximativ 300.000 de dolari, deși nu era angajată a Followone.

Zece acuzații de fraudă și cinci de spălare de bani

Cristian Popescu este acuzat de zece infracțiuni de fraudă electronică, legate de atragerea și transferul investițiilor.

Potrivit procurorilor, una dintre victime a transferat aproape un milion de dolari într-o singură tranzacție bancară. Alte transferuri au avut valori de aproximativ 600.000 și 500.000 de dolari.

Cele cinci acuzații de spălare de bani vizează transferurile efectuate din conturile Followone către contul bancar personal al lui Popescu, pentru utilizarea fondurilor în interes propriu.

În ciuda opoziției procurorilor, instanța a decis ca Popescu să fie eliberat până la proces, sub supraveghere electronică.

Pentru infracțiunea de fraudă electronică, legislația federală americană prevede o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

Spălarea de bani se pedepsește cu până la zece ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

Autoritățile americane precizează că toate acuzațiile din rechizitoriu reprezintă, în acest moment, simple susțineri ale procurorilor. Cristian Popescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare, în urma dovedirii vinovăției sale dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Ancheta este desfășurată de FBI și de Divizia de Investigații Criminale a Fiscului american (IRS-CI). Dosarul este instrumentat de procurorul federal adjunct Seth Wilkinson.