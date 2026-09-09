O țară care s-a îmbogățit de pe urma AI se confruntă cu o nouă criză: tinerii nu-și mai permit să cumpere case

O țară care s-a îmbogățit de pe seama boomului AI, se confruntă acum cu o problemă tot mai greu de ignorat. Locuințele au devenit atât de scumpe, încât tinerii nu-și mai permit să cumpere o casă. În capitală, prețurile apartamentelor au crescut puternic, iar situația pune presiune pe întreaga națiune care are deja una dintre cele mai scăzute rate de natalitate din lume.

Pentru Lee Jung-ha, o tânără de 31 de ani care lucrează în industria modei și care a devenit recent mamă, cumpărarea unei locuințe pentru familia sa a ajuns un vis aproape imposibil, scrie publicația Financial Times. Apartamentul în care locuiește cu chirie, în apropierea Seulului, valorează acum aproximativ 1,9 miliarde de woni, echivalentul a 1,4 milioane de dolari.

Prețul este cu 30% mai mare decât în urmă cu doi ani, iar creșterea este alimentată, în parte, de averile tot mai mari acumulate în sectorul inteligenței artificiale din Coreea de Sud. "Ar fi trebuit să fac un efort financiar și să cumpăr apartamentul în urmă cu doi ani, când m-am căsătorit", a spus tânăra.

"Bomba cu ceas" care ar putea bloca economia

Zona metropolitană a Seulului, unde locuiesc jumătate din cei 51 de milioane de locuitori ai Coreei de Sud, este a treia cea mai scumpă piață imobiliară din lume, după Hong Kong și Zurich, potrivit Deutsche Bank. Prețurile s-au dublat în ultimul deceniu, ajungând la 25.545 de dolari pe metru pătrat în centrul orașului.

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Sectorul imobiliar al țării este "o bombă cu ceas", a declarat luna trecută președintele Lee Jae Myung, avertizând că ar putea bloca economia coreeană în decenii de stagnare, ar putea adânci inegalitatea și ar putea descuraja cuplurile să aibă copii, într-o țară care are deja una dintre cele mai scăzute rate de fertilitate din lume.

Boomul extraordinar al inteligenței artificiale a crescut veniturile angajaților din industria semiconductorilor și a împins în sus și prețurile locuințelor din apropierea fabricilor Samsung și SK Hynix din zona metropolitană a Seulului.

Prețurile apartamentelor din capitală au crescut cu 14% în primul an de mandat al lui Lee Jae Myung, iar presiunea asupra președintelui este tot mai mare pentru a-și respecta promisiunile electorale privind locuințele accesibile.

Guvernul se confruntă însă cu o problemă dificilă: trebuie să limiteze cererea speculativă fără să provoace o prăbușire a prețurilor. O scădere puternică ar nemulțumi milioane de proprietari, în timp ce o nouă creștere a prețurilor ar face și mai dificil accesul tinerilor la o locuință.

Autoritățile au introdus în octombrie reguli mai stricte privind creditele ipotecare, reducând astfel puterea de cumpărare a tinerilor. Luna trecută, guvernul a decis să dubleze, până la aproximativ 3% pentru acest an, plafonul de creștere a creditării gospodăriilor, în încercarea de a sprijini achiziția de locuințe de către tineri. Mulți consideră însă că măsura nu este suficientă.

În paralel, autoritățile au anunțat planuri pentru construirea a peste 230.000 de locuințe noi în zona metropolitană a Seulului, peste proiectul existent care prevede construirea a 1,35 milioane de locuințe în regiune până în 2030.

Problema locuințelor a devenit și o problemă politică majoră pentru președintele Lee și pentru Partidul Democrat. Prețurile uriașe ale locuințelor din Seul au fost considerate unul dintre factorii care au contribuit la înfrângerea partidului la alegerile prezidențiale din 2022.

"Puține probleme sunt atât de importante pentru populație precum locuințele, însă piața imobiliară a fost punctul slab al guvernelor liberale", a declarat Suh Bok-kyung, analist politic. În același timp, oamenii sunt tot mai îngrijorați de valoarea proprietăților pe care le dețin, pe fondul volatilității bursiere, al inflației și al insecurității locurilor de muncă provocate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Guvernul încearcă să intervină și la celălalt capăt al pieței, prin majorarea taxelor pentru persoanele care dețin mai multe locuințe sau proprietăți foarte scumpe. Au fost anunțate și planuri pentru eliminarea unor facilități fiscale acordate proprietarilor unei singure locuințe care nu locuiesc în imobil.

Măsurile guvernului au provocat însă reacții negative

Criticii susțin că noile taxe i-au determinat pe proprietari să majoreze chiriile sau să se mute în locuințe care, în alte condiții, ar fi fost închiriate. În urma presiunii publice, guvernul a renunțat la o parte dintre modificări și a restaurat facilitățile fiscale pentru proprietarii unei singure locuințe.

"Nu pot să vând din cauza taxelor mari pe câștigurile de capital. Chiar dacă aș vinde, nu găsesc alternative mai bune. Acțiunile par acum mai riscante. Mai bine aștept până când va veni un nou guvern și va schimba politica", a declarat o femeie de 57 de ani care deține trei apartamente în zone bogate ale capitalei.

Pentru tinerii care încearcă să intre pe piața imobiliară, situația este la fel de dificilă. Kim Dan-bi, o femeie de 34 de ani din Bucheon, la vest de Seul, spune că a avut norocul să-și cumpere apartamentul înainte ca autoritățile să introducă restricțiile mai stricte privind creditele, în 2025. "Nu poți să vinzi o locuință nici după ce îi crește valoarea, din cauza taxelor mari, în timp ce oamenii care au nevoie de case nu și le pot cumpăra din cauza restricțiilor la credite", a spus ea.