UPDATE 09:30 Guvernul israelian a confirmat rapoartele potrivit cărora a acceptat o propunere de încetare a focului intermediată de Statele Unite, după aproape două săptămâni de conflict militar direct cu Iranul.

"Israelul îi mulțumește președintelui Trump și Statelor Unite pentru sprijinul acordat în apărare și pentru participarea la eliminarea amenințării nucleare iraniene. Având în vedere atingerea obiectivelor operațiunii și în deplină coordonare cu președintele Trump, Israelul a acceptat propunerea președintelui privind o încetare bilaterală a focului".

Declarația subliniază că Israelul și-a atins toate obiectivele operațiunii, eliminând "dubla amenințare existențială imediată, atât din domeniul nuclear, cât și din cel al rachetelor balistice".

Guvernul a adăugat că Israelul va răspunde cu forță oricărei încălcări a încetării focului. "În cadrul Operațiunii Leul Care se Ridică, Statul Israel a obținut realizări istorice majore și s-a plasat la același nivel cu marile puteri ale lumii. Este un succes imens pentru poporul Israelului și pentru luptătorii săi, care au înlăturat cele două amenințări existențiale la adresa statului nostru și au asigurat eternitatea Israelului".

UPDATE 09:20 Agenția de știri de stat din Iran, SNN, anunță că Iranul a lansat "o ultimă salvă de rachete" către Israel înainte ca un armistițiu să intre în vigoare. Israelul a raportat că a detectat valuri de atacuri cu rachete mai devreme, care au provocat moartea a cel puțin patru persoane.

Televiziunea de stat iraniană relatează, de asemenea, că un armistițiu a fost "impus" Israelului după aceste valuri de atacuri iraniene. Reamintim că Israelul nu a acceptat public propunerea de armistițiu.

UPDATE 09:00 Nouă persoane au murit marţi, după atacurile israeliene asupra unor clădiri rezidenţiale din provincia iraniană Gilan, a anunţat guvernatorul regiunii, citat de agenţia de presă Tasnim.

UPDATE 08:50 Situația este atât de confuză în ceea ce priveşte armistiţiul încât până și foști oficiali americani se străduiesc să înțeleagă ce se întâmplă. Fostul ambasador al SUA în Israel, Dan Shapiro, a scris pe platforma X: "Foarte confuz! Mai are Israelul 12 ore pentru a ataca, pe baza primului anunț? Sau ar trebui deja să fie în armistițiu? Chiar și după morțile din Beersheva și tirurile Iranului de după termenul limită? Nimeni nu știe! precizia contează, atât în război, cât și în pace", potrivit The Guardian.

UPDATE 08:10 Preşedintele Donald Trump a anunţat că încetarea focului a intrat în vigoare. "Vă rugăm să nu o încălcați", a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

UPDATE 07:50 Imagini distribuite pe rețelele sociale și verificate de CNN arată urmările atacului din Beersheba: moloz, vehicule arse și fațada complet distrusă a clădirii lovite. În zonă, mai multe clădiri învecinate au suferit și ele daune severe. Echipajele de intervenție au reușit să salveze trei persoane de sub dărâmături. "Am văzut un nor gros de fum ridicându-se din zona impactului și, pe măsură ce ne-am apropiat, am observat distrugeri extinse la mai multe clădiri", a declarat Shimirit Sela pentru CNN.

Armistiţiu între Israel şi Iran

UPDATE 07:30 Președintele american Donald Trump a anunțat marți un "armistițiu complet și total" între Iran și Israel, ce urma să intre în vigoare în decurs de șase ore de la declarația sa. Iranul a transmis că își va opri atacurile dacă și Israelul va face același lucru, însă autoritățile israeliene nu au oferit imediat o reacție oficială.

Cu puțin timp înainte de ora estimată pentru începutul armistițiului, Israelul a acuzat Iranul că a lansat noi rachete asupra teritoriului său. Una dintre ele a lovit direct o clădire rezidențială în orașul Beersheba, în sudul țării. Cel puţin patru persoane au murit, iar mai multe au fost rănite, potrivit serviciilor de urgență israeliene. În același timp, și capitala iraniană Teheran a fost vizată de bombardamente intense în timpul nopții.

Mass-media de stat iraniană a transmis că armistițiul a fost "impus" Israelului, după un atac considerat "reușit" asupra unei baze americane din Qatar, desfășurat luni. Presa iraniană a mai relatat că armistițiul a intrat în "etapa de aplicare", iar postul Press TV a declarat că acesta începe "după patru valuri de atacuri iraniene asupra teritoriilor ocupate de Israel".

După miezul nopții, mai multe instituții de presă din Iran și Israel, inclusiv Channel 12 și Ynet, au confirmat că armistițiul ar fi început, deși detaliile precise și ora exactă rămân neclare. Până în prezent, guvernul israelian nu a emis nicio declarație oficială cu privire la armistițiu.

Bază militară americană, atacată

UPDATE 07:00 În timpul nopţii, o dronă a atacat baza militară Taji din Irak după ce, cu numai câteva ore înainte, baza americană Al Udeid din Qatar a fost ţinta unui atac cu rachete lansat de Iran. Loviturile vin în urma atacului lansat de SUA în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra a trei situri nucleare de pe teritoriul iranian. Qatarul a condamnat dur bombardamentul.

"Qatarul confirmă că își rezervă dreptul de a răspunde în conformitate cu dreptul internațional şi într-un mod echivalent cu natura și amploarea acestei agresiuni", a declarat Majed bin Mohammed al-Ansari, purt. de cuv. Ministerul de Externe din Qatar.

Pentagonul a anunţat că au fost folosite rachete balistice cu rază mică şi medie de acţiune, însă numărul lor nu a fost confirmat. Iranul spune că lansat şase, Statele Unite au vorbit de 14, iar oficialii din Qatar au declarat că au fost, în total, 19, însă doar una dintre ele nu a fost interceptată. Nu au existat victime, dar resturi de rachete au căzut în zone civile, inclusiv peste un spital. Şi Arabia Saudită a condamnat atacul despre care spune că este o încălcare brutală a suveranității Qatarului.

