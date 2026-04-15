4 morți și 20 de răniți într-un atac armat la o şcoală din Turcia. Atacatorul e un elev de clasa a VIII-a

Patru persoane au fost ucise și alte 20 au fost rănite miercuri, când un elev de gimnaziu a deschis focul asupra unei școli din provincia Kahramanmaraş, din sud-estul Turciei, potrivit unui guvernator local.

Patru morți și 20 de răniți într-un atac armat la o şcoală din Turcia, la o zi după un alt incident similar - CNN Turcia

Un profesor şi trei elevi au fost ucişi miercuri într-un atac armat produs într-o şcoală din provincia Kahramanmaraş, în sudul Turciei, a anunţat guvernatorul local, Mukerrem Unluer. Alte 20 de persoane au fost rănite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atacatorul, un elev de clasa a 8-a care ar fi folosit armele tatălui său, ascunse într-un rucsac, a fost de asemenea ucis, potrivit Reuters.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Incidentul a avut loc la doar o zi după un alt atac armat într-un liceu din districtul Siverek, provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării, în urma căruia cel puţin 16 persoane au fost rănite, majoritatea elevi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Guvernator: Atacatorul era elev de clasa a VIII-a

Guvernatorul din Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, a declarat că atacatorul era elev în clasa a VIII-a și că "a tras la întâmplare, fără a ținti pe cineva anume, provocând morți și răniți. Un profesor și trei elevi au murit. Sunt 20 de răniți"

Potrivit acestuia, atacatorul a venit cu 5 arme și 7 încărcătoare și a deschis focul în două clase. Tatăl atacatorului este fost angajat al poliției, iar autoritățile cred că elevul ar fi luat armele acestuia. "În haosul creat, s-a sinucis", a mai spus guvernatorul citat de CNN Turcia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰