Paul Costelloe a murit. Designerul personal al prințesei Diana avea 80 de ani

Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe, designerul personal al regretatei prințese Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa într-o declarație citată sâmbătă de presa locală.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 19:13
Costelloe a fost o prezență constantă la London Fashion Week timp de patru decenii. El a devenit designerul personal al prințesei Diana în 1983, la scurt timp după ce și-a lansat propria marcă, Paul Costelloe Collections.

Colaborarea dintre cei doi a continuat până în 1997, când Diana a murit în accidentul de mașină de la Paris, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

Costelloe a coordonat dezvoltarea tuturor colecțiilor sale în studioul său din centrul Londrei. A fost invitat la primul eveniment de modă din oraș în 1984, anul inaugural al London Fashion Week.

A murit la 80 de ani

În septembrie, el și-a prezentat cele mai noi creații pentru sezonul primăvară-vară.

Designerul a murit în pace, la Londra, după o scurtă boală. Era înconjurat de soția sa și de cei șapte copii ai lor.

Informația a fost transmisă de familie în declarații citate de presa locală.

Paul Costelloe s-a născut la Dublin în 1945. A studiat inițial în Irlanda, apoi s-a mutat la prestigioasa Chambre Syndicale de la Haute Couture din Paris. Ulterior, a ajuns la Milano, unde a creat pentru magazinul de lux La Rinascente.

A lucrat și la New York, unde și-a înființat propria marcă. În cele din urmă s-a stabilit la Londra, oraș în care a înflorit colaborarea lui cu prințesa Diana. Colecțiile sale includ în prezent haine pentru femei și bărbați, genți, articole pentru casă și bijuterii.

„Paul a dus o viață remarcabilă. Timp de decenii, a fost o figură de frunte în moda și afacerile irlandeze, britanice și internaționale. A construit o afacere de mare succes datorită talentului său incredibil, disciplinei și angajamentului ferm față de calitate”, a declarat vicepremierul Irlandei, Simon Harris.

„Povestea lui este și rămâne una dintre cele mai remarcabile povești de succes irlandeze”, a adăugat acesta.

