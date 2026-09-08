Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, au fost convocați marți la audieri în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, în cadrul anchetei privind circumstanțele întâlnirii pe care cei doi au avut-o pe 14 august.

Bolojan și șefa CCR, chemați la audieri în Senat. Întâlnirea lor din august, verificată inclusiv pe camere - Profimedia

UPDATE: Potrivit surselor Observator, premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, nu vor participa marți la audierile din Senat, deși au fost invitați. Tănăsescu a informat Comisia pentru Constituționalitate că nu se poate prezenta până pe 11 septembrie și urmează să fie invitată din nou după această dată. Între timp, este audiat un sergent SPP care se afla de serviciu la biroul președintelui Senatului în ziua întâlnirii dintre cei doi și care a venit însoțit de un consilier juridic al instituției. Agentul a precizat că atribuțiile sale sunt stabilite prin lege și constituie secret de stat și că nu el permite accesul persoanelor în birou, legitimarea și controlul accesului fiind făcute la parter, la intrarea în Senat. Totodată, PNL și USR cer anchetă și în cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga și al social-democratului Marius Manole, în legătură cu zborul cu un avion privat spre Mykonos.

Potrivit programului publicat de Senat, Comisia pentru Constituționalitate se reunește marți, de la ora 11.00, în Salonul Alb, pentru audieri în cadrul anchetei parlamentare privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, relatează Mediafax.

Ilie Bolojan este așteptat la ora 11:00, iar Simina Tănăsescu la ora 11:30. În cazul în care președinta CCR nu se prezintă, la aceeași oră este programată audierea unui angajat al Serviciului de Protecție și Pază. De la ora 13.00 sunt chemați președintele Senatului, Mircea Abrudean, directorul Cancelariei președintelui Senatului, directorul Cabinetului acestuia și directorul general al consilierilor președintelui Senatului.

Articolul continuă după reclamă

Comisia a solicitat și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Palatul Parlamentului în ziua întâlnirii, inclusiv cele de pe căile de acces către biroul președintelui Senatului. Senatul a aprobat pe 24 august declanșarea demersurilor pentru ancheta parlamentară, cu 67 de voturi pentru și 41 împotrivă.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și nu a fost anunțată public în prealabil. Întâlnirea a avut loc cu trei zile înainte ca CCR să analizeze sesizări privind Legea Integrității. Atât premierul, cât și președinta CCR au susținut că întrevederea a vizat exclusiv chestiuni administrative și că nu a fost discutat niciun dosar aflat pe rolul Curții Constituționale.

Simina Tănăsescu a explicat că întâlnirea a fost legată de nevoia CCR de spații suplimentare pentru desfășurarea activității. Bolojan a respins criticile apărute după întâlnire și a afirmat că "se încearcă să se facă din țânțar armăsar".

Premierul a susținut că întâlnirile dintre reprezentanții instituțiilor sunt firești atunci când trebuie rezolvate probleme administrative și că acest lucru nu înseamnă că sunt discutate cauze aflate pe rol.