Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi prim-ministrul Pedro Sanchez, anunţând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur.

Spania interzice reţelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. Lista statelor cu măsuri similare - Profimedia

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

"Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta", a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare, relatează Reuters.

"Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a adăugat el.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie şi Franţa. Austria a anunţat, de asemenea, că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram ale lui Elon Musk.

