Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs, luni, în largul coastelor Japoniei, în apropierea prefecturii Aomori. Autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, scrie AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 17:50
Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă avertizare de tsunami. 8 decembrie 2025 - ProfiMedia

Potrivit agenţiei americane de monitorizare geologică, USGS, seismul a avut magnitudinea de moment 7,6 şi s-a produs la o adâncime de 53 de km, având epicentrul la 73 de km est-nord-est de municipiul Misawa.

Agenţia Meteorologică Japoneză a notat că seismul a avut loc la ora locală 23:15 (16:15, ora României). O replică de 5,5 a fost înregistrată 18 minute mai târziu.

cutremur japonia tsunami
