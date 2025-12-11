Ne temem de marele cutremur, dar adevărul e că nu suntem deloc pregătiţi pentru aşa ceva. Simulările au arătat că mulți oameni reacționează instinctiv, dar cât se poate de riscant: fug pe scări, stau pe lângă geamuri, aleargă haotic şi fără nicio strategie de supravieţuire. Doar 15 bucureșteni dintr-o sută cred că ar ști ce să facă într-o astfel de situație.

În acest context, Cristina Văileanu, reprezentantă a Fundației Comunitare București, subliniază că momentul comemorării celor 85 de ani de la cutremurul din 1940 este un prilej necesar pentru a vorbi deschis despre pregătirea individuală. "E important să vorbim despre cum ne pregătim individual fiecare dintre noi la noi acasă pentru cutremur pentru că Bucureștiul este capitala cu cea mai mare vulnerabilitate seismică din Europa. Ca atare e bine să ne pregătim", spune aceasta.

Pregătirea pentru primele 72 de ore

Cristina Văileanu atrage atenția că, după un seism major, autoritățile vor fi copleșite de situație. "Autoritățile ne spun că 72 de ore după un cutremur major, ei vor fi foarte ocupați ca să stingă ce e de stins. Ca atare noi ar trebui să fim autonomi timp de 72 de ore și e bine pentru asta să avem un rucsac de urgență", explică reprezentanta Fundației Comunitare București.

Ea detaliază și conținutul minim necesar într-un astfel de rucsac, insistând că scopul este supraviețuirea în condiții de autonomie totală.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

Cristina Văileanu spune că primul lucru esențial este hrana neperisabilă. "Ar trebui să cuprindă întâi mâncare neperisabilă, poate să fie de genul unor rații de mâncare hidratabilă, dar pot fi conserve sau orice altfel de mâncare neperisabilă. Apă, bineînțeles. Apa poate să fie la sticle, dar poate să fie și sub forma unor pungi de apă. Sunt mai ușor de cărat", explică ea.

La fel de importantă este trusa de prim ajutor și obiectele care pot salva vieți în situații de urgență. "Este nevoie să avem o trusă de prim ajutor pentru a ne proteja și a da primul ajutor în cazul în care este nevoie. Avem nevoie să semnalizăm dacă rămânem blocați și asta înseamnă că putem avea o lanternă. E oricum bine să o avem pentru că probabil se va lua curentul. Sub nicio formă nu aprindem chibrituri sau lumânări. Există și aceste batoane de semnalizare care odată rupte pot lumina până la 48 de ore", explică ea.

Tot în rucsac trebuie să existe un mijloc de informare, în condițiile în care serviciile de comunicații vor fi cel mai probabil indisponibile. "Este nevoie să avem un radio analog pentru că dat fiind că va pica curentul, se vor lua probabil și datele și orice fel de comunicații mobile vor fi căzute pentru o perioadă. Autoritățile vor comunica pe un D.A.M. Deci avem nevoie de acest tip de radio analog care merge cu baterii", afirmă Văileanu. Ea adaugă că sunt utile și un fluier, precum și păturile termice: "În ultimul rând avem nevoie de fluier, tot la mijloace de semnalizare, pentru că dacă rămânem blocați undeva putem fluiera. Acestea sunt niște pături termice, probabil ați mai văzut în filme. Sunt ușoare, dar pot ține și de cald și de frig."

Ce NU trebuie făcut în timpul cutremurului

Reprezentanta Fundației Comunitare București atrage atenția asupra unor mituri periculoase care încă circulă în spațiul public. "Nu este bine să ne băgăm sub tocul ușii. Specialiștii spun că nu știm exact cum este construită clădirea în care suntem. Unele clădiri sunt construite tocmai ca tocul ușii să se rupă pentru a nu se bloca ușa", explică ea.

La fel de riscant este să fugim pe scări în timpul seismului. "Nu fugim pe scări. Stăm, s-ar putea să mai fie replici. Deci e bine să stăm. Scările pot să cadă primele". Ea recomandă și ancorarea mobilierului înalt: "Este bine la noi în casă să ne ancorăm foarte bine mobila înaltă în perete."

Pe lângă cele esențiale, Cristina consideră importante și câteva obiecte personale. "Ar mai trebui medicamente personale în cazul în care aveți nevoie de anumite tipuri de medicamente. Nu uitați de animalele de companie. Așa cum punem mâncare pentru noi, punem mâncare și pentru ele", precizează ea.

Actele și banii sunt, de asemenea, vitale: "Ar trebui să ne punem fie în copie, fie pe un stick, actele personale. Și niște bani cash, pentru că la fel, dacă nu o să fie curent o vreme și fără comunicații, nu o să funcționeze cardurile."

