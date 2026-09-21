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Video Peste 6 milioane de oameni, aşteptaţi la Oktoberfest. Festivalul a început cu o paradă

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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 20:09 | Modificat la 21.09.2026, 20:10

Munchen a dat start Oktoberfestului, cu celebra paradă anuală.

Evenimentul aduce vizitatori din întreaga lume, într-o atmosferă dominată de voie bună, muzică şi tradiţii. Parada a fost condusă de mascota istorică a oraşului, călare pe cal. 

Peste 6 milioane de oameni sunt aşteptaţi în următoarele două săptămâni la cel mai mare festival dedicat berii. Un sistem de inteligenţă artificială va analiza fluxurile de vizitatori şi va emite alerte dacă zonele devin supra aglomerate.

V.N.
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