Evenimentul aduce vizitatori din întreaga lume, într-o atmosferă dominată de voie bună, muzică şi tradiţii. Parada a fost condusă de mascota istorică a oraşului, călare pe cal.

Peste 6 milioane de oameni sunt aşteptaţi în următoarele două săptămâni la cel mai mare festival dedicat berii. Un sistem de inteligenţă artificială va analiza fluxurile de vizitatori şi va emite alerte dacă zonele devin supra aglomerate.