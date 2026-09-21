Video Peste 6 milioane de oameni, aşteptaţi la Oktoberfest. Festivalul a început cu o paradă
Munchen a dat start Oktoberfestului, cu celebra paradă anuală.
Evenimentul aduce vizitatori din întreaga lume, într-o atmosferă dominată de voie bună, muzică şi tradiţii. Parada a fost condusă de mascota istorică a oraşului, călare pe cal.
Peste 6 milioane de oameni sunt aşteptaţi în următoarele două săptămâni la cel mai mare festival dedicat berii. Un sistem de inteligenţă artificială va analiza fluxurile de vizitatori şi va emite alerte dacă zonele devin supra aglomerate.
1 Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit 2 Ei sunt tinerii care au murit în accidentul din Prahova. Mihai şi Andrei, victimele unei provocări TikTok 3 Locuri de muncă în Antarctica, cu salarii de peste 110.000 de dolari. Şi românii pot aplica