Peste 72 de kilograme de cocaină, ascunse sub podeaua unui camion înmatriculat în România

Vameșii din Montbéliard, Franța, au descoperit 72,5 kilograme de cocaină ascunse sub podeaua remorcii unui camion înmatriculat în România. Camionul românesc transporta 26 de paleți cu gresie din Spania în Germania. Vameșii au descărcat toți cei 26 de paleți cu gresie pentru a putea examina mai atent interiorul remorcii şi au găsit un spațiu ascuns amenajat sub podeaua vehiculului. În interior, agenții au găsit șase sacoșe, fiecare conținând aproximativ zece pachete de cocaină.

Incidentul a avut loc pe 8 octombrie 2026, la începutul după-amiezii, în timpul unui control efectuat la punctul de taxare Saint-Maurice, departamentul Doubs, de pe autostrada A36 din Franța, agenții Brigăzii Vamale din Montbéliard au oprit pentru verificări un camion înmatriculat în România.

Zece pachete de cocaină

Potrivit documentelor de transport, camionul transporta 26 de paleți de marfă din Spania către Germania. În urma controlului, vameșii au constatat că încărcătura era formată din plăci ceramice.

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După descărcarea completă a remorcii, respectiv a paleților cu plăci ceramice, și efectuarea unui control amănunțit, agenții vamali au descoperit șase genți de mari dimensiuni, fiecare conținând aproximativ zece pachete de cocaină.

În total, au fost găsite 72,5 kilograme de cocaină, ascunse sub podeaua remorcii camionului.