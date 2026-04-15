Accident ca în jocurile video pe o autostradă din Statele Unite. Cel puţin 80 de vehicule de toate dimensiunile s-au amestecat într-un carambol spectaculos provocat de ninsoarea care a acoperit carosabilul. Camioanele au lovit parapeţii autostrăzii şi s-au urcat peste SUV-uri. Mai multe jeepuri au fost proiectate deasupra vehiculelor de mici dimensiuni.

Şoseaua care duce către o zonă cunoscută pentru ski a fost închisă mai bine de 6 ore în urma incidentului. Din fericire nu au fost pierderi de vieţi omeneşti, însă 9 oameni au avut nevoie de spitalizare.

Potrivit autorităților din Colorado, carambolul în lanț a implicat cel puțin 75 de vehicule și a avut loc pe Interstate 70, în zona muntoasă de la vest de Denver, în apropiere de stațiunea Loveland Ski Area, relatează Fox News.

Incidentul s-a produs pe fondul unor condiții meteo severe de iarnă, iar drumul acoperit de zăpadă a transformat zona într-un punct extrem de periculos pentru șoferi. Înainte de carambolul major, în aceeași zonă au avut loc mai multe accidente separate, ceea ce a amplificat haosul din trafic.

Mai devreme în cursul zilei, autoritățile au raportat șase accidente produse în timpul dimineții, unele implicând un singur vehicul, iar altele coliziuni în lanț cu mai multe mașini. Cinci dintre accidente au avut loc pe direcția vest a autostrăzii I-70, în apropierea kilometrului 221, iar un altul a fost raportat pe drumul național U.S. Highway 40.

Autoritățile au fost nevoite să închidă complet circulația pe segmentul afectat al autostrăzii, inclusiv în zona tunelului Eisenhower - Johnson Memorial Tunnel, fără a putea estima inițial momentul redeschiderii traficului.

Deși situația a fost una deosebit de gravă, oficialii au precizat că nu au fost raportate decese, însă mai multe persoane au fost rănite, iar intervenția echipelor de salvare a fost una complexă.

